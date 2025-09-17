SAN JUAN – La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería, Heidi Hernández Olivo, anunció el miércoles que el sorteo ordinario de mañana jueves, 18 de septiembre de 2025, repartirá más de 3.3 millones de dólares y se dedicará a crear conciencia sobre el Alzheimer.

“Este sorteo no es solo una oportunidad de ganar; también es una herramienta para crear conciencia sobre un tema que toca a miles de familias en Puerto Rico”, dijo Hernández Olivo en declaraciones escritas.

“La iniciativa se suma en septiembre a los esfuerzos internacionales del Mes del Alzheimer. Hemos diseñado una campaña que invita a la reflexión y a valorar cada etapa de la vida, con el objetivo de educar y sensibilizar sobre esta enfermedad”, añadió.

La funcionaria destacó el impacto social y económico de la Lotería Tradicional, que involucra a más de 4,000 agentes y vendedores en toda la isla mediante comisiones, pago de premios y aportaciones a la obra pública.

Los sorteos ordinarios de la Lotería Tradicional se celebran semanalmente. Para más información, el público puede consultar las cuentas oficiales de Loterías de Puerto Rico o el portal institucional.