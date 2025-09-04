Los Senadores realizan importantes nombramientos

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod8

SAN JUAN – El apoderado de los Senadores de San Juan, Roberto Alomar, anunció el nombramiento de Joey Solá como gerente general y Robinson Cancel como dirigente para la venidera temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Joey Solá cuenta con la experiencia, trayectoria y compromiso necesarios para encaminar con éxito a los Senadores de San Juan. Conoce la liga y ha laborado en distintas facetas del béisbol en Puerto Rico. Nos alegra contar con su conocimiento y liderazgo en nuestro equipo”, expresó Alomar.

Solá trabajó como ‘scout’ de los Houston Astros y, en Puerto Rico, se desempeñó como gerente general de los Cangrejeros de Santurce en la LBPRC, además de fungir como decano de estudiantes de la Puerto Rico Baseball Academy & High School.

En el plano internacional, fue gerente general del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, y recientemente fue incluido en el staff administrativo para la edición de 2026 como gerente de operaciones.

Cancel regresa a dirigir a Puerto Rico por primera vez desde la temporada 2019-20, cuando llevó a los Indios de Mayagüez a la final de Puerto Rico.

“Contento de regresar a Puerto Rico, ya que los últimos inviernos me los he pasado en México y República Dominicana. Estoy feliz de volver a mi isla después de tantos años de haber jugado allí. Me siento orgulloso de tomar las riendas de un equipo que está retomando su auge en la liga”, dijo Cancel.

El exreceptor jugó cuatro temporadas en las Grandes Ligas, con los Milwaukee Brewers, New York Mets y Houston Astros. Su trayectoria como jugador incluyó además 21 temporadas en el béisbol profesional, entre ligas menores y circuitos internacionales, donde se destacó por su liderazgo detrás del plato.

Los subcampeones Senadores forman parte del juego inaugural cuando visiten el jueves, 6 de noviembre a los campeones Indios de Mayagüez, en el estadio Isidoro ‘Cholo’ García.