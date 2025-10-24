Los Senadores arrancan sus entrenamientos para la temporada 2025-26

SAN JUAN – Los Senadores de San Juan realizaron este jueves su primera práctica en preparación para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), en el estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas.

La sesión de entrenamiento, dirigida por el dirigente Robinson Cancel, se extendió por casi tres horas y marcó el inicio de los trabajos de pretemporada del conjunto capitalino.

Entre los jugadores que se reportaron se destacan Kenen Irizarry, Sidney Duprey, el recién adquirido Yariel González y el guardabosque importado Calvin Estrada.

“Estamos contentos. Obviamente, la lluvia no nos dejó hacer muchas cosas, pero pudimos hacer lo suficiente para un primer día. Contento con los muchachos, vinieron listos y me gustó lo que vi”, dijo el dirigente.

Cancel adelantó que en las próximas prácticas enfatizará en los fundamentos defensivos y el corrido de bases.

“Durante los próximos días vamos a estar enfatizando la defensa, los fundamentos y el corrido de base. Eso debe ser algo fundamental como equipo, especialmente con el grupo de muchachos jóvenes”, agregó.

Cancel informó que el jugador José Sermo se integrará al equipo este sábado, mientras varios jugadores importados se unirán en los próximos días.

Por su parte, el gerente general Joey Solá destacó la gran asistencia y el nivel de compromiso de los jugadores en la primera práctica.

“La asistencia fue muy buena, el ánimo me sorprendió. Tuvimos sobre 30 muchachos entre lanzadores, jugadores de posición e importados. La química desde hoy se vio excelente y eso son muy buenas noticias”, afirmó Solá.

El ejecutivo adelantó que los jugadores japoneses se unirán al equipo el 28 de octubre, mientras que el recién anunciado lanzador importado Jarrod Cande, de la organización de Colorado, llegará el 1 de noviembre.

Solá, quien asume su primer año al mando de la gerencia de los Senadores, aseguró que la fanaticada puede esperar un equipo combativo y entusiasta.

“Vamos a ver un equipo joven con mucha hambre de ganar, de tirarse al terreno, de dar el 110%. Hay muchos jugadores veteranos combinados con jóvenes, así que no esperen menos. Los lanzadores se vieron muy bien, especialmente los nativos”, estableció Solá.