Los Harlem Globetrotters llegan a Puerto Rico

SAN JUAN – Tras nueve años de su última presentación en Puerto Rico, Famma Events trae a los mundialmente famosos Harlem Globetrotters. Esta es una oportunidad única de ver en vivo a las estrellas del baloncesto que rompen récords mundiales con sus trucos y jugadas, trayendo a la cancha su inconfundible estilo con giros, donqueos y clavadas, enfrentándose a sus históricos rivales, los Washington Generals. Las fechas de sus presentaciones son el miércoles, 5 de noviembre en el Auditorio Pachín Vicéns de Ponce, el jueves 6 en el Coliseo Raymond Dalmau Pérez de Quebradillas, viernes 7 en el Palacio de Mayagüez y la despedida de Puerto Rico el sábado 8 en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Este año, los Harlem Globetrotters presentan nuevos retos divertidos e innovadores que destacan las impresionantes habilidades de las estrellas y sus hazañas atléticas que parecen imposibles. El público asistente podrá disfrutar cómo los jugadores se enfrentan en una batalla de destrezas con donqueos épicos, tiros de cuatro puntos que desafían la lógica y mucho más, competencia amistosa en su nivel más emocionante.

La interacción con los fanáticos continúa con actividades previas al partido como el “Magic Pass”, acceso especial después del juego e interacciones dentro del evento como nunca antes. Además, podrán adquirir mercancía oficial para llevarse un pedacito de la magia a casa, ya sea en línea o en el recinto el día del juego.

Los Harlem Globetrotters se preparan para celebrar su próximo centenario en 2026, trayendo risas, alegría y recuerdos inolvidables a fanáticos de todas las generaciones. No pueden perderse la oportunidad de ser parte de la Gira Mundial 2025 de los Harlem Globetrotters.

Los fanáticos pueden conseguir los boletos para Ponce, Mayagüez y Quebradillas a través de BUYATIX y para San Juan en PRTickets.

Para grupos o más información, pueden llamar al 787-723-1930.