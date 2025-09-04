Los Gigantes reciben tres jugadores por Jonathan Rodríguez

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod8

CAROLINA – Comenzó el conteo regresivo para el segundo intento de celebrar la temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

La acción, que se supone que inicie el 23 de octubre en las canchas, ha extendido el período de cambios y contrataciones de importados en los equipos, aun cuando el torneo debió comenzar hace tres meses.

Así, los Patriotas de Lares anunciaron la adquisición del central Jonathan Rodríguez a través de un cambio con los Gigantes de Carolina.

Los Gigantes, por su parte, recibieron a Geraldo Rivera, Abraham Tamayo y Manuel Blondett.

Rodríguez había llegado a Carolina, este mismo año, mediante un cambio con los Changos de Naranjito, equipo al que perteneció de 2019 a 2024. Ha jugado profesionalmente en Dinamarca, Estados Unidos y Suiza. Además, ha vestido el uniforme de la selección de Puerto Rico.

A su vez, Rivera es un jugador de la posición esquina, ganador de los premios Novato del Año 2022 y Jugador de Más Progreso 2023 y residente de Carolina.

Por otro lado, el sexteto carolinense confirmó la contratación del cubano Félix Emilio Chapman como su primer importado para el venidero campeonato.

Chapman, de 6’7” de estatura, vistió el uniforme de los Changos en las pasadas dos campañas. Representó a Cuba en el campeonato mundial FIVB 2014 con tan solo 18 años, jugó en la Copa de Campeones Norceca y la Liga Mundial 2015.

Estudió y jugó en la Universidad del Turabo en 2016 y luego lo hizo en Grand View University, de Iowa. Asimismo, militó con los Ramblers de Las Vegas en la Asociación Nacional de Voleibol de Estados Unidos.