Los Gigantes presentan sus uniformes para la temporada 2026

CAROLINA – Los Gigantes de Carolina dieron a conocer oficialmente sus uniformes para la temporada 2026 del Béisbol Superior Doble A, marcando el inicio de una nueva etapa para la franquicia con una imagen renovada y moderna.

“Ya tenemos disponible la merch de los Gigantes de Carolina Béisbol AA. Es el momento de que apoyes a tu equipo y le demuestres que eres un fanático increíble”, expresó el dueño de AC Sports, Carlos Crespo, empresa responsable de la confección de los nuevos uniformes.

Los fanáticos pueden ordenar a través de acsports.shop/carolina-aa-shop/, comunicándose al 787-808-5100, vía WhatsApp al 787-245-8558, o escribiendo a info@acsports.shop.

Por otra parte, el viernes, 21 de noviembre, los Gigantes celebrarán el segundo Gigantes Golf Classic en Palmas del Mar, un evento que reunirá a seguidores, auspiciadores y figuras destacadas del deporte.

El torneo contará con la presencia especial de Josué Espada, dirigente de los Houston Astros. Durante la actividad también se llevará a cabo una subasta con artículos exclusivos de Grandes Ligas, incluyendo bates, bolas firmadas, jerseys y otras piezas de colección.

El evento será a beneficio de CODERI, apoyando sus programas y misión comunitaria.

Para información adicional o reservas, los interesados pueden comunicarse al 787-457-6840, 453-2774 o 479-6620.