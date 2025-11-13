jueves

noviembre 13, 2025

Los Gigantes logran su cuarta victoria en la LVSM

(Foto/Suministrada)
CAROLINA – Los Gigantes de Carolina alcanzaron el domingo, 9 de noviembre su cuarta victoria de la temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) al superar en un emocionante partido a los Gigantes de Adjuntas en cinco parciales, con marcadores de 29-27, 19-25, 22-25, 25-17 y 15-13.

El conjunto carolinense mostró gran resistencia y carácter en el parcial decisivo para sellar el triunfo, consolidando su posición entre los primeros equipos del torneo.

Tras la jornada, los Caribes de San Sebastián se mantienen como los líderes invictos con marca de 7-0 y 18 puntos acumulados. Los Patriotas de Lares ocupan la segunda posición con 5-2 y 15 puntos.

Los Cafeteros de Yauco (5-2), Plataneros de Corozal (4-3) y los Gigantes de Carolina (4-3) completan un triple empate en el tercer lugar con 12 puntos. En la parte baja de la tabla se encuentran Adjuntas (1-6, 6 pts.), los Changos de Naranjito (1-6, 5 pts.) y los Mets de Guaynabo (1-6, 4 pts.).

Los Gigantes regresarán a la acción el domingo, 16 de noviembre, cuando visiten a los Patriotas de Lares en la cancha Félix Méndez, desde las 5:00 p.m.

