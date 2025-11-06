jueves

noviembre 06, 2025

Los Gigantes lamentan el fallecimiento de Jeremie García

Jeremie García (Foto/Suministrada)
Jeanc Rodríguez
CAROLINA – Los Gigantes de Carolina del Béisbol Doble A expresaron su profundo pesar por el fallecimiento del jugador Jeremie García, quien partió de manera inesperada dejando un gran vacío entre sus compañeros, dirigentes y toda la familia gigante.

García se unió recientemente a la organización carolinense mediante una transacción realizada el pasado mes de octubre, proveniente de los Samaritanos de San Lorenzo. Además, vistió los colores de los Gigantes de Carolina en la Coliceba 2022, donde se destacó por su entrega, compromiso y pasión por el béisbol.

«Jeremie no solo fue un jugador dedicado, sino también un gran compañero y amigo. Su partida deja una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él dentro y fuera del terreno», expresó la administración del equipo mediante un comunicado escrito.

Los Gigantes enviaron sus más sinceras condolencias y fortaleza a la familia de Jeremie García, así como a sus amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.

