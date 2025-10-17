Los Gigantes de Carolina fortalecen su plantilla con Pedro Santos y Yasser Mercedes

CAROLINA – Los Gigantes de Carolina fortalecieron su plantilla para la próxima temporada al anunciar el jueves la incorporación del lanzador derecho Pedro Santos y del jugador nativo Yasser Mercedes, ambos con experiencia en las ligas menores de Estados Unidos.

“Pedro es un jugador con experiencia que puede ayudarnos en el bullpen. Es un lanzador con velocidad por encima del promedio y estará con nosotros durante toda la temporada”, dijo el gerente general de los Gigantes, Pedro Hernández, en declaraciones escritas.

Santos pertenece a la organización de los Atléticos y, según el equipo carolinense, aportará profundidad y consistencia al relevo.

Por su parte, Mercedes, seleccionado por Carolina en el sorteo de novatos de 2022, juega actualmente en la clase A de los Mellizos de Minnesota. “La combinación de fuerza y velocidad de Mercedes lo hace un jugador dinámico. Juega los tres guardabosques y era una pieza que queríamos tener disponible desde el primer día”, añadió Hernández.

Los Gigantes de Carolina iniciarán sus prácticas el lunes 20 de octubre a las dos de la tarde en el estadio Roberto Clemente Walker. Su primer compromiso como local será el 8 de noviembre, cuando recibirán a los Indios de Mayagüez a las siete y veintiún de la noche.