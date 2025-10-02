Los Gigantes con nuevo gerente general

Jeanc Rodríguez

X: @sbsportsmedia

CAROLINA – Los Gigantes de Carolina nombraron a Amaury Báez como nuevo gerente general del equipo rumbo a la temporada 2025 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Báez, natural de Carolina, jugó en la Doble A de 2007 a 2017 con los Gigantes, Fundadores de Añasco, Marlins de Ceiba, Poetas de Juana Díaz y Brujos de Guayama.

En 2022-23, como dirigente, guio a los Mets de Guaynabo al campeonato de la Doble A Juvenil. Ocupó dicho cargo por tres temporadas.

Mientras, en la pelota superior, tiene experiencia como coach de los Lancheros de Cataño y Criollos de Caguas.

En la temporada 2025, Carolina se eliminó en la serie regular con marca de 8-12 en el sótano de la sección Metro.

La primera encomienda del nuevo gerente será llenar la vacante de dirigente, luego de la salida de Rafael París.

Recientemente, los Gigantes cambiaron a Fabián Moya (RHP) y a Christopher Estrada (INF) a los Cariduros de Fajardo. En la transacción, Steven Rodríguez (OF) y Jean ‘Jambi’ Delgado (INF) llegaron a Carolina.

William de Gracia regresa como apoderado, Julio Ortiz como coapoderado y Gabriel de Gracia como director de operaciones.