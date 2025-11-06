Jeanc Rodríguez

CAROLINA – Los Caribes de San Sebastián defendieron su fortín, el coliseo Luis Aymat Cardona, al imponerse en un emocionante duelo 3-2 ante los Gigantes de Carolina en acción de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM). Los marcadores finales fueron 25-19, 25-16, 19- 25, 21-25 y 15-8.

San Sebastián dominó los primeros dos parciales con un juego sólido tanto en defensa como en la red, pero los Gigantes reaccionaron con fuerza para llevarse los siguientes dos sets y forzar un decisivo quinto parcial. Sin embargo, los Caribes recuperaron su ritmo y cerraron el partido con autoridad ante su público, manteniendo su invicto en casa.

Con este resultado, los Caribes mejoran su marca a 5-0 con 13 puntos acumulados, apenas uno menos que los Patriotas de Lares, líderes del torneo con 14 unidades y récord perfecto de 5-0. Detrás les siguen los Plataneros de Corozal (3-2, 8 pts), los Gigantes de Carolina (2-2, 6 pts), Cafeteros de Yauco (2-2, 5 pts), Changos de Naranjito (1-4, 5 pts), Mets de Guaynabo (1-4, 4 pts) y los Gigantes de Adjuntas (0-5, 2 pts).

El próximo compromiso será el viernes, 7 de noviembre, cuando los Changos visiten a los Gigantes en el coliseo Guillermo Angulo de Carolina, desde las 8:00 p.m.