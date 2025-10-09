Los Gigantes anuncian dos refuerzos

Jeanc Rodríguez

X: @sbsportsmedia

CAROLINA – Los Gigantes de Carolina anunciaron sus dos primeras contrataciones de importados, Eduardo Rivera y Colin Poche, para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El dominicano Rivera fue parte del equipo campeón de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), Leones del Escogido, y ya vistió los colores de Carolina en las temporadas 2022-23 y 2023-24, siendo pieza clave para llegar a la final en ambas campañas.

“Estoy muy emocionado de volver a la familia de los Gigantes. Espero tener una temporada exitosa y estoy listo para llevar emoción y ganar un campeonato”, declaró Rivera.

Mientras, Poche cuenta con experiencia en las Grandes Ligas y llega con la tarea de ser relevista intermedio y de entradas finales para el equipo carolinense.

“Esperemos que Poche, junto a Raymond Burgos y Ramesis Rosa, sean pieza clave de nuestro cuerpo de relevistas. Son tres buenos zurdos probados en esta liga que tendremos para la parte posterior de nuestros partidos”, expresó el dirigente, Edwards Guzmán.

En la capital, los Cangrejeros de Santurce anunciaron a Shed Long Jr. como uno de sus importados.

Por el sur, los Leones de Ponce contrataron al defensor de la tercera base y los jardines Dalton Guthrie. Los selváticos también anunciaron al inicialista Anthony Calarco.

La LBPRC inicia el jueves, 6 de noviembre, cuando los Indios de Mayagüez reciban a los Senadores de San Juan en el estadio Isidoro ‘Cholo’ García.