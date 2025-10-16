Los Gigantes anuncian cuerpo técnico para la temporada 2026 de la Doble A

Jeanc Rodríguez

X: @SBSPORTSMEDIA

CAROLINA – Los Gigantes de Carolina de la Liga de Béisbol Superior Doble A anunciaron oficialmente su cuerpo técnico para la temporada 2026, encabezado por el dirigente Juan Mangual, quien asumirá las riendas del conjunto con el objetivo de guiar a la franquicia a una campaña competitiva y exitosa.

Mangual contará con el respaldo de un experimentado grupo de trabajo comprometido con la filosofía de desarrollo, disciplina y competitividad que distingue a la organización carolinense. El cuerpo técnico estará compuesto por Ángel ‘Amaury’ Báez como bench coach y gerente general; José Fargas como coach de lanzadores; Miguel Osorio como coach de tercera base; José Ponce en la primera base; y José Arias a cargo del bullpen.

Con este anuncio, los Gigantes inician oficialmente sus preparativos rumbo a la temporada 2026, cuyo inicio está pautado para el mes de noviembre. La gerencia destacó que el cuerpo técnico combina juventud, liderazgo y vasta experiencia en el béisbol Doble A.

“Estamos muy complacidos con la estructura técnica que hemos conformado. Juan Mangual y su equipo traen conocimiento, pasión y compromiso con nuestra meta, que es volver a colocar a los Gigantes entre las potencias del torneo”, expresó la gerencia en sus redes sociales.

Como parte de la reestructuración del roster, la novena carolinense anunció varios cambios. Ángel ‘Potro’ Rosario (OF) fue transferido a los Navegantes de Aguada a cambio de David Encarnación (OF). Jorge ‘Kikito’ Jiménez (INF) llega desde Humacao en una transacción por Jean ‘Jambie’ Delgado (UT) y Jean Muntaner (LHP).

Además, Jeremy García (OF) fue adquirido desde San Lorenzo, en un cambio que envió a Keniel de León (INF) en dirección contraria.

Con estas incorporaciones, los Gigantes continúan fortaleciendo su plantilla, apostando al balance entre talento joven y experiencia para competir al más alto nivel en la temporada 2026 de la Doble A.