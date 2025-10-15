Los Criollos refuerzan su pitcheo con cinco lanzadores importados

CAGUAS – Los Criollos de Caguas anunciaron la firma de cinco lanzadores importados como parte de su primera ronda de refuerzos para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Los lanzadores firmados son los derechos Wyatt Olds, Roel Ramírez, Luke Taggart, Harrison Francis y el zurdo Brendan Cellucci.

El gerente general, Jesús «Motorita» Feliciano, explicó que esta primera fase de anuncios responde al enfoque tradicional de la franquicia en fortalecer el cuerpo monticular con jugadores importados, desde temprano.

“Como es de conocimiento, todos estos años nosotros nos enfocamos en los lanzadores. Obviamente, este año vamos a tener la mayor parte de los brazos nativos disponibles para esta temporada, pero siempre es importante reforzar esa área, especialmente en la postrimería del juego”, indicó Feliciano.

Olds pertenece a la organización de los Boston Red Sox, donde alcanzó el nivel Triple A. “Wyatt Olds tiene un brazo fuerte, con buenos recursos, que nos va a poder ayudar en diferentes situaciones de juego”, dijo el gerente general.

Ramírez, con experiencia en las Grandes Ligas con los St. Louis Cardinals, ha lanzado en ligas invernales y de verano en México. «Sabemos que será bien importante en nuestro bullpen, junto con el grupo que ya tenemos como José Espada y Yacksel Ríos, que estarán con nosotros desde el primer día de la temporada”, detalló Feliciano.

Por su parte, Taggart forma parte de la organización de los Colorado Rockies, donde se perdió gran parte del pasado año por lesión. “Es conocido por su capacidad de lanzar strikes consistentemente y sabemos que será un factor importante durante el primer mes de la temporada”, resaltó el gerente general de los Criollos.

En el caso de Cellucci, es un lanzador zurdo con experiencia triple A en la organización de los Boston Red Sox, fue dejado libre recientemente y llega a los Criollos en busca de una nueva oportunidad.

Mientras, Francis, formó parte del equipo campeón de los Criollos en la temporada 2022-23. Feliciano informó que se integrará a la rotación de iniciadores.

“Los lanzadores que traemos van a ser sumamente importantes junto con la mezcla de jugadores nativos que tendremos desde el principio. Sabemos que serán bien valiosos para nuestro equipo. En el caso de Francis, se une a una rotación sólida junto a José de León, Dereck Rodríguez y Héctor Santiago. Con este grupo, entendemos que estamos bien preparados”, puntualizó Feliciano.

Los Criollos tendrán su primer compromiso el 7 de noviembre, cuando reciban a los Gigantes de Carolina a las 7:21 p.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales.