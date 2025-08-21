Lomos de atún a la plancha en salsa de pimentón dulce

Acela Soler Estarlich

En esta receta que preparamos de atún fresco a la plancha, lo más rico es la salsa, así que presta mucha atención porque es súper delicioso. Además, es importante agregar pescado en nuestra dieta.

La dieta mediterránea que promovemos en Cocina Con Acela es mucho más que una forma de comer; es un estilo de vida que protege nuestra salud y nos conecta con lo natural. Uno de sus pilares es el pescado, fuente de proteínas de alta calidad y ácidos grasos Omega-3 que cuidan nuestro corazón, el cerebro y reducen la inflamación en el cuerpo.

Al incluir pescado en nuestra mesa al menos 2 o 3 veces por semana, junto con aceite de oliva, frutas, verduras y legumbres, estamos construyendo una base sólida para una vida más saludable y equilibrada.

Ingredientes

2 lomos de atún fresco

2 cdas de aceite de oliva extra virgen

Sal en escamas o marina

Pimienta negra (recién molida)

Salsa

1 cucharada de curry

2 cucharadas de miel

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

2 cucharadas de pimentón dulce

1 cucharada de comino

Semillas de ajonjolí

Almendras en rodajas (bolsita que encontramos en las especias)

Preparación

Calentamos la sartén donde vamos a cocinar nuestro pescado. Salpimentamos los lomos de atún y, cuando la sartén esté caliente, ponemos aceite de oliva y colocamos los lomos de atún en la plancha, sin moverlos, durante 1 minuto y medio a 2 minutos por lado (según el grosor). Lo ideal es que quede dorado por fuera, pero jugoso y rosado en el centro.

En un bol, mezclamos el aceite de oliva con el curry, la miel, el pimentón, el comino, el ajonjolí, las almendras en rodajas y mezclamos todo bien.

Cuando le damos la vuelta al atún, cubrimos ese lado ya cocinado con la salsa que hemos preparado y dejamos que se cocine por 2 minutos.

El atún lo acompañamos con un majado de pana, que hervimos con 2 dientes de ajo y le añadimos aceite de oliva cuando la majamos.

Si no eres amante del atún, puedes preparar esta salsa para hacer cualquier otro pescado.

¡Buen provecho!

Cocina con Acela es un proyecto culinario que ofrece clases y eventos donde aprenderás a preparar deliciosos platos de la cocina tradicional valenciana y mediterránea.

Para información de recetas y clases me encuentras en Instagram y Facebook por Cocina Con Acela.