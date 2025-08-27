miércoles

agosto 27, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Loíza reconoce a joven por beca deportiva en fútbol americano

Abraham Ayala (Foto/Municipio de Loíza)
  • Visitas: 1

LOÍZA – El municipio de Loíza, junto con la Oficina de la Juventud, reconoció hoy, públicamente, a Abraham Ayala por haber recibido una oferta oficial para cursar estudios en la Universidad Stevenson mediante una beca deportiva en fútbol americano.

La administración municipal destacó que este resultado representa el producto de su esfuerzo, constancia y enfoque en sus objetivos. Abraham Ayala fue presentado como referencia de que las metas pueden alcanzarse mediante trabajo y disciplina.

El Municipio expresó satisfacción al observar la participación de jóvenes en procesos que proyectan el nombre de Loíza. Asimismo, señaló que este paso académico podría marcar el inicio de nuevas etapas en su trayectoria.

 

