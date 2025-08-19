martes

agosto 19, 2025

Loíza recibe turismo caribeño en Experiencia Puerto Rico

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 46

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, recibió a decenas de visitantes de varios países que participaron del evento Experiencia Puerto Rico, una iniciativa que lleva ya diez (10) años promoviendo el turismo puertorriqueño. “Agradecidos de Miky Espada, gestor de la iniciativa, así como de la directora regional de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Paola Mora Soto y su personal, quienes trajeron a Loíza a estos visitantes, en su mayoría alcaldes y regidores de varios países del Caribe, Latinoamérica y Estados Unidos”.

Las facilidades del Parque Histórico Cueva María de la Cruz sirvieron de escenario natural para la recepción, donde los visitantes recibieron un taller de bomba por parte del grupo Florecer Loiceño y la profesora Maribella Burgos. “Muchos de ellos probaron bacalaítos y alcapurrias por primera vez y quedaron fascinados. Cada día que pasa confirmamos que la cultura puertorriqueña, y en especial la loiceña, es única en el mundo y hay que difundirla por todas las latitudes”, expuso la alcaldesa. 

(Foto/Suministrada)

La Cueva María de la Cruz, gran atracción del parque, es un imponente paraje de gran atractivo turístico, localizado en el Barrio Las Cuevas, entre la PR-188 y la PR-951, en Loíza. Fue declarada monumento histórico y patrimonio nacional el 18 de febrero de 1972, luego de las investigaciones y hallazgos arqueológicos del antropólogo Dr. Ricardo Alegría. Los yacimientos arqueológicos hallados en la Cueva María de la Cruz, que incluso ha sido estudiada por el Instituto de Arqueología del Colegio Universitario de Londres, Inglaterra, dan fe de que la vida en Puerto Rico se originó en sus inmediaciones.

En el Parque hay kioscos, concha acústica, pista para caminar, zona de columpios y chorrera para niños, así como amplio estacionamiento. Alberga además decenas de colmenas donde las abejas producen la ya famosa Miel Yuisa. La entrada es $5.00 por persona, siendo un lugar ideal para relajarse y aprender. El horario de servicio es de 9:00 am a 4:00 pm y los interesados pueden comunicarse al (787) 903-5512, o cuevamariadelacruz@municipiodeloiza.net. “Particularmente para actividades privadas, corporativas o escolares, este centro es una buenísima alternativa”, finalizó la alcaldesa.

Síguenos: