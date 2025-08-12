Loíza realizará simulacro multi-riesgos este jueves

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó que conforme a los planes de manejo de emergencias vigente en el Municipio, este jueves 14 de agosto de 2025 se realizará un simulacro las de alarmas de emergencia. “Esta es una de las estrategias que tenemos para la educación ciudadana para la temporada de huracanes actual, pero las usamos además para todo tipo de situaciones, porque además de la sirena, también se pueden transmitir mensajes de voz”, señaló la alcadesa.

Las cinco alarmas sonarán al unísono a las 9:00 de la noche en los equipos ya instalados en los sectores de Parcelas Vieques, Miñi-Miñi, La 23, Piñones y La Torre. “Los simulacros son vitales para la preparación de manera adecuada y segura ante una emergencia o desastre, como sismos, incendios o inundaciones. Sirven para muchas cosas, desde identificar lugares seguros y conocer rutas de evacuación hasta practicar procedimientos de emergencia y evaluar la efectividad de los planes y fomentar una cultura de autoprotección y prevención”, añadió la alcaldesa.

“Para nosotros la misión continúa siendo salvar vidas y minimizar daños materiales en una situación real. Es importante que todos en nuestros hogares tengamos nuestros planes de emergencia. A veces olvidamos que, por ejemplo, Puerto Rico está bajo temporada de huracanes seis (6) meses del año, y que situaciones como fuegos o terremotos pueden ser en cualquier momento. De ahí la importancia de estar preparados”, finalizó Nazario Fuentes.