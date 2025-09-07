domingo

Loíza invita a orientación a comerciantes para promover su desarrollo

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 13

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó que como parte de los esfuerzos de apoyo a los comerciantes loiceños, informó que en conjunto con la agencia federal de Desarrollo Rural (Rural Development) del Departamento de Agricultura Federal (USDA, por sus siglas en inglés), se invita a cabo una sesión de orientación profesional.

“Vamos a tratar temas como el uso efectivo de la tecnología, mercadeo efectivo y un nuevo incentivo que tenemos a nivel municipal. A todos les pedimos que separen el viernes, 26 de septiembre de 2025, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la Biblioteca Municipal Miguel A. Del Valle Escobar. En nuestra página de Facebook / Municipio de Loíza hay un aviso con el ‘QR Code’ para que puedan registrarse”, detalló la alcaldesa. El espacio es limitado, y libre de costo.

Tal como se señala en el portal rd.usda.gov, la agencia de Desarrollo Rural está comprometida con ayudar a mejorar la economía y la calidad de vida de la ciudadanía. Mediante variedad de iniciativas, como el Programa de Negocios y Cooperativas Business and Cooperatives Program), se abre la posibilidad a pequeños negocios rurales para que obtengan las herramientas financieras para desarrollarse. Hay opciones de préstamos, garantías de préstamos y subsidios para apoyar a emprendedores locales.

En Puerto Rico, de acuerdo con los datos del County Business Patterns, 74.3% de los establecimientos tienen 9 empleados o menos y estos aportan el 14.6% del empleo informado (US Census Bureau, 2018). Este número no incluye a los trabajadores en autoempleo, los cuales conforman el 18% del empleo total en Puerto Rico, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en 2019. “Definitivamente, hay espacio para crecer, y nosotros en el Municipio de Loíza estamos de parte de los emprendedores y los que buscan sacar adelante sus ideas de negocios. Los esperamos el viernes, 26 de semptiembre en nuestra Biblioteca Municipal”, finalizó la alcaldesa Nazario Fuentes.

 

