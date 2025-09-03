Loíza celebra su Festival de la Dulce Miel

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó que ya los preparativos para la celebración del Tercer Festival de la Dulce Miel de Loíza están bien adelantados, con su fecha fijada para el domingo, 14 de septiembre de 2025 desde las 12:00 del mediodía en las facilidades del Parque Histórico Cueva María de la Cruz.

“Este parque es la casa de las colmenas que generan nuestra Miel Yuisa. Tenemos miles de abejitas felices que producen una miel de sabor particular, gracias a la flora costera que abunda en Loíza”, señaló la alcaldesa. Quienes han probado la Miel Yuisa, que estará a la venta en cantidades limitadas, celebran su sabor único, que aun siendo muy dulce, deja en el paladar el recuerdo del salitre caribeño. El evento contará con el Junte de los Hermanos Sanabria, seguido de Pirulo y la Tribu. Al público que interese cooperar con este proyecto de apicultura, se recomienda un donativo de $5 a la entrada del evento. Para los más chiquitos, se sorprenderán con la presencia de la abejita dulce para juegos y fotografiarse.

Por su parte, Joseph Torres, el apicultor encargado del proyecto municipal, tiene más de 15 años de experiencia en el oficio, explicó que ya superan las 30 colmenas. Las personas en Loíza que identifican colmenas en sus propiedades llaman al 787-435-4812 para su remoción segura. “Lo recomendable es que las personas no se aventuren a manejar colmenas, sin el conocimiento adecuado, puede resultar peligroso”, señaló Torres.

El Parque Histórico Cueva María de la Cruz toma su nombre de una imponente cueva de 164 pies de ancho, 82 pies de profundidad y 98 pies de altura, y se encuentra en un área bien accesible, localizada en la PR-188, con entrada queda contigua al Centro TAU (Fundación Ricky Martin). El parque cuenta con una plazoleta y concha acústica, zona de quioscos y centenarias ceibas, además del apiario, pista de caminar y amplio estacionamiento con seguridad. Para grupos que interesen visitas al Parque, así como actividades privadas, como bodas o eventos corporativos, pueden comunicarse al 787-903-5512 con el administrador Joel M. Gutiérrez Sanjurjo.