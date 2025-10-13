lunes

Loíza celebra el 5to Encuentro Cantaoras de Bomba PR

(Foto/Suministrada)
LOÍZA – El municipio de Loíza informó que en el Monumento Histórico Cueva María de la Cruz se realizó el 5to Encuentro Cantaoras de Bomba PR – Edición Especial, dedicado a Mario Cepeda Brenes “La Voz”. El mismo se catalogó como todo un éxito.

Durante la actividad se reconoció a los organizadores, a la Oficina de Turismo Municipal y a la Compañía de Turismo de Puerto Rico por su apoyo y por resaltar las expresiones culturales locales.

En el lugar se interpretó bomba y se reconoció a quienes conservan esta tradición de la comunidad.

(Foto/Suministrada)

