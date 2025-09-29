lunes

Loíza apoya a sus comerciantes con incentivos de hasta $5,000 vía Fondos CDBG-Estatales

(Foto/Suministrada)
LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó que como parte de los esfuerzos de apoyo a los comerciantes loiceños, se llevó a cabo esta pasada semana un encuentro con la agencia federal de Desarrollo Rural (Rural Development) del Departamento de Agricultura Federal (USDA, por sus siglas en inglés), en una sesión de orientación profesional.

“Tratamos temas como el uso efectivo de la tecnología, mercadeo efectivo y el nuevo incentivo que tenemos a nivel municipal, desde $1,000 hasta $5, 000 a través, de los Fondos CDBG-Estatales. Los recibimos en la Biblioteca Municipal Miguel A. Del Valle Escobar y previamente en nuestra página de Facebook / Municipio de Loíza publicamos un ‘QR Code’ para el registro”, detalló la alcaldesa. El evento fue libre de costo.

Tal como se señala en el portal rd.usda.gov, la agencia de Desarrollo Rural está comprometida con ayudar a mejorar la economía y la calidad de vida de la ciudadanía. Mediante variedad de iniciativas, como el Programa de Negocios y Cooperativas Business and Cooperatives Program), se abre la posibilidad a pequeños negocios rurales para que obtengan las herramientas financieras para desarrollarse. Hay opciones de préstamos, garantías de préstamos y subsidios para apoyar a emprendedores locales. 

En Puerto Rico, de acuerdo con los datos del County Business Patterns, 74.3% de los establecimientos tienen 9 empleados o menos y estos aportan el 14.6% del empleo informado (US Census Bureau, 2018). Este número no incluye a los trabajadores en autoempleo, los cuales conforman el 18% del empleo total en Puerto Rico, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en 2019. “Definitivamente, hay espacio para crecer, y nosotros en el Municipio de Loíza estamos de parte de los emprendedores y los que buscan sacar adelante sus ideas de negocios. Los esperamos el viernes, 26 de semptiembre en nuestra Biblioteca Municipal”, finalizó la alcaldesa Nazario Fuentes.

 

