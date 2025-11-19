Loiceños listos para reinsertarse al mundo laboral

LOÍZA – Un grupo de loiceños culminó exitosamente el curso de Entremeses y Charcutería ofrecido por Conexión Laboral Área Local Noreste, una iniciativa dirigida a capacitar a adultos desplazados para reintegrarse al mundo laboral o emprender su propio negocio dentro del sector de alimentos.

El adiestramiento, impartido por la profesora Carmen Ninoshka Vega, tuvo una duración de 100 horas. Durante ese periodo, los participantes aprendieron sobre los conceptos básicos de la charcutería, su historia, el manejo correcto de productos, estructura de precios y técnicas de confección que van desde preparaciones simples hasta charcutería fina con productos gourmet.

La clase concluyó con una impresionante presentación de múltiples montajes de entremeses y charcutería, donde cada estudiante demostró las destrezas adquiridas. Una de las participantes, Ruth Elena Fuentes, expresó su agradecimiento por la oportunidad y el aprendizaje adquirido. “Nos vamos muy contentos con lo aprendido. Esto me permite ampliar mis conocimientos. Yo hacía cosas sencillas, pero ahora voy a emprender y crear mi propio negocio. Estoy muy agradecida porque el curso fue una gran herramienta”, señaló Fuentes.

Como parte del proyecto, cada participante recibió un kit completo de trabajo, lo que les permitirá iniciar de inmediato su propio negocio. Además, todos obtuvieron la certificación en Entremeses y Charcutería y el certificado en Manejo de Alimentos, requisito esencial para competir por empleos en el campo de la gastronomía y servicios de alimentos.

Este curso es posible gracias a los fondos WIOA, el Workforce Innovation and Opportunity Act, una ley federal diseñada para apoyar el desarrollo laboral y proveer oportunidades de adiestramiento a personas que necesitan insertarse o reintegrarse al mercado laboral.

El cierre del curso contó con la presencia de la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, el director de Conexión Laboral, Luis A. Cruz Gerena, y la subdirectora, Jackeline Aponte. El director de Conexión Laboral, destacó el impacto del programa en la vida de los participantes: “Nuestra misión es abrir puertas y crear oportunidades reales. Ver cómo estos participantes avanzan, se motivan y descubren nuevas habilidades es la mejor evidencia de que estamos transformando vidas y fortaleciendo la economía local”.