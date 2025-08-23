Lo nuevo en Netflix: Estrenos de películas y series

Netflix ofrece una vasta selección de contenido que puede ser abrumadora a la hora de elegir qué ver. Para ayudarte a navegar por este mar de opciones, hemos recopilado una lista de las mejores películas y series disponibles actualmente en la plataforma.

Ya sea que busques una emocionante película de acción, una conmovedora serie dramática o una comedia para reír a carcajadas, documentales, etc., aquí encontrarás algo que se ajuste a tus gustos.

A continuación, te presentamos nuestras recomendaciones destacadas:

Películas y Documentales:

Planet Single: Greek Adventure (Planeta Soltero: Aventura Griega)

2025 | TV-MA | Comedia

Sinopsis: Una escapada griega para cinco amigos se convierte en una hilarante historia de detectives cuando surgen sospechas sobre la pareja de uno de ellos, que podría ser un famoso estafador.

Protagonistas: Agnieszka Więdłocha, Maciej Stuhr, Weronika Książkiewicz-Nathaniel.

Fantasy Football Ruined Our Lives (El Fútbol Fantasía Arruinó Nuestras Vidas)

2025 | TV-MA | Comedia

Sinopsis: Cuando un miembro de su liga de fútbol fantasía desaparece el día de su boda, un variopinto grupo de amigos relata los acontecimientos que llevaron a su caótica despedida de soltero.

Protagonistas: Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Enrico Borello.

Millionaire (Millonario)

2025 | TV-14 | Documental

Sinopsis: En este documental, un hombre chileno acapara los titulares cuando su billete de lotería dañado, que reclama un premio que le cambiaría la vida, desencadena una investigación nacional.

Series:

The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies (Los Ecos de los Supervivientes: Dentro de las Tragedias de Corea)

2025 | 8 Episodios | TV-MA | Documental

Sinopsis: Esta serie documental revela las desgarradoras historias de quienes sobrevivieron a los capítulos más sombríos de Corea, arrojando luz sobre verdades ocultas durante mucho tiempo.

Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser (Apto para TV: La Realidad de «The Biggest Loser»)

2025 | 3 Episodios | TV-14 | Documental

Sinopsis: Exconcursantes y productores revelan la intensa y perjudicial realidad detrás del éxito de «The Biggest Loser» en esta provocadora serie documental.

Fatal Seduction (Seducción Fatal)

2025 | 2 Temporadas | TV-MA | Thriller

Sinopsis: Una profesora casada se ve envuelta en una apasionada aventura con un hombre más joven que destapa un camino de tragedia y traición por parte de sus seres más cercanos.

Protagonistas: Kgomotso Christopher, Prince Grootboom, Nat Ramabulana.