Lo nuevo en la plataforma de Netflix en películas y series

Netflix ofrece una vasta selección de contenido que puede ser abrumadora a la hora de elegir qué ver. Para ayudarte a navegar por este mar de opciones, hemos recopilado una lista de las mejores películas y series disponibles actualmente en la plataforma.

Ya sea que busques una emocionante película de acción, una conmovedora serie dramática o una comedia para reír a carcajadas, aquí encontrarás algo que se ajuste a tus gustos.

A continuación, te presentamos nuestras recomendaciones destacadas para este fin de semana:

Películas:

No contado: Hope Solo vs. U.S. Soccer

1h 14m | Documental

Sinopsis: La campeona de la Copa del Mundo, Hope Solo, habla sobre su turbulento ascenso a la cima del fútbol femenino en medio de escándalos públicos y tensiones con excompañeras.

Protagonizada por: Hope Solo

Apolo 13: Supervivencia

1h 38m | Documental

Sinopsis: Utilizando material original y entrevistas, este documental cuenta la apasionante historia del Apolo 13 y la lucha por llevar a sus astronautas sanos y salvos a casa.

Cresta rebelde

2h 11m | Suspenso

Sinopsis: Un ex marine se enfrenta a la corrupción en un pequeño pueblo cuando la policía local confisca injustamente la bolsa de dinero que necesita para pagar la fianza de su primo.

Protagonizada por: Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb

Series:

El último en pie

2022 | Calificación de vencimiento:TV-MA | 2 estaciones | TV de variedades

Sinopsis: Son comediantes que protagonizan un drama emocionante, pero si sus bromas no aparecen en las escenas sin guión, quedan fuera del programa. ¡Que comience el caos!

Protagonistas: Nobu, Daigo, Gekidan Hitori

Sobrevivir

2023 | Clasificación de madurez:TV-14 | 1 temporada | Telerrealidad

Sinopsis: En la extrema naturaleza salvaje de Alaska, 16 supervivientes compiten por la oportunidad de ganar un enorme premio en efectivo, pero estos lobos solitarios deben ser parte de un equipo para ganar.

La pareja perfecta

Drama

Sinopsis: Amelia está a punto de casarse con un miembro de una de las familias más ricas de Nantucket, hasta que una muerte impactante descarrila la boda y convierte a todos en sospechosos.

Protagonizada por: Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson

Creadores: Jenna Lamia