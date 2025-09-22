CEIBA – El municipio de Ceiba recibió dos vehículos gracias a la gestión del senador de Distrito, Héctor Joaquín Sánchez, a través de la partida de Fondos Municipales. La entrega representa un respaldo directo a las áreas de recreación, deportes y seguridad pública de la comunidad ceibeña.

Los vehículos entregados fueron una Ford Transit Van de 15 pasajeros, con un costo de $68,000, destinada al Departamento de Recreación y Deportes, la cual permitirá el transporte cómodo y seguro de atletas y participantes a eventos y actividades recreativas dentro y fuera del municipio. El otro vehículo fue una Dodge Durango Interceptor, valorada en $58,000, asignada a la Policía Municipal del pueblo con el fin de reforzar las labores de vigilancia, patrullaje y respuesta rápida, garantizando una mayor seguridad a la ciudadanía.

El alcalde, Samuel Rivera Báez, hizo la entrega formal de las unidades a las dependencias correspondientes, destacando su importancia para el desarrollo integral de Ceiba: “Estos vehículos llegan en un momento clave. La guagua servirá de apoyo para nuestros jóvenes atletas y las iniciativas recreativas, mientras que la Durango fortalecerá la seguridad en nuestras comunidades. Agradecemos al senador Héctor Joaquín por su compromiso con Ceiba y por gestionar fondos que impactan directamente la calidad de vida de nuestra gente”, dijo el alcalde.

Por su parte, el senador resaltó el valor de esta gestión para el municipio. “Me llena de satisfacción poder apoyar a Ceiba con estos vehículos que aportan tanto al deporte como a la seguridad de la ciudadanía. Seguiremos trabajando de la mano del alcalde y de las comunidades para que Ceiba siga adelante”, añadió el Senador.