Llega el «Radar Deportivo» con Jeanc Rodríguez por Yunque 93 FM

FAJARDO – El periodista y productor Jeanc Rodríguez regresa a las ondas radiales con una nueva propuesta informativa titulada «Radar Deportivo», que estrenará el lunes, 27 de octubre, a través de Yunque 93 FM. El espacio se transmitirá de lunes a viernes, de 11:30 a.m. a 1:00 p.m., como parte de la nueva programación de la estación.

El programa contará con un elenco diverso de colaboradores, entre ellos Héctor ‘Titito’ Rosa Figueroa, oficial de prensa de la Federación de Béisbol de Puerto Rico; Roberto Cañada, dirigente de las Explosivas de Moca (BSNF) y director del programa estatal de baloncesto 3×3; Humberto Pagán Moreno, asesor de medios de varias federaciones deportivas; César Hernández, apoderado de las Leonas de Ponce del Sóftbol Superior Femenino; y Alberto L. Román Morales, experimentado oficial de mesa de baloncesto, entre otros expertos.

«Radar Deportivo» sustituirá el espacio que ocupaba el programa virtual «Sin Tiempo Límite», producido anteriormente por Rodríguez para las plataformas del periódico Presencia y SB Sports Media. Con este salto a la radio, el comunicador busca fortalecer la cobertura deportiva en la región este del país.

«No veo este espacio como competencia, sino como una oportunidad para hablar de deportes que no siempre tienen exposición mediática. Queremos darles visibilidad a los eventos de la región, abrir micrófonos a los protagonistas y mantener un balance entre la fiscalización, el entretenimiento y la información», expresó Rodríguez.

Natural de Caguas, Rodríguez cuenta con más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación. Actualmente, funge como director de prensa del BSNF, Copuvo y los Leones de Ponce (BSN y LBPRC), además de ser periodista deportivo del periódico Presencia.

El estreno del «Radar Deportivo» marca una nueva etapa en la carrera del comunicador y forma parte del lanzamiento de la nueva temporada de Yunque 92.9 FM, reafirmando el compromiso de la emisora con la información deportiva local.