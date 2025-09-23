CEIBA – El municipio de Ceiba fue escenario de la quinta edición del Ceiba Open de Tenis de Mesa, un evento organizado por la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa en colaboración con los Ceiba Marlins, equipo representativo del pueblo.

La competencia se llevó a cabo en las facilidades del club de tenis local ubicadas en las instalaciones de la Guardia Nacional y reunió a unos 20 clubes de toda la isla, con representación de Utuado, Morovis, Vega Alta, Vega Baja, Humacao, Mayagüez, Corozal, Florida, Guaynabo, San Juan, Trujillo Alto, Bayamón, Aguas Buenas, Yabucoa y los anfitriones Ceiba.

El torneo contó con la participación de atletas en 14 categorías, entre ellas menores de siete años, abierto, clase B, 1,600, 1,700, 1,899 y seniors de 40 años en adelante. Los ganadores recibieron premiaciones según su categoría, con metálico para los torneos puntuables y trofeos y medallas para las demás divisiones.

El alcalde del pueblo, Samuel Rivera Báez, estuvo presente durante la jornada deportiva y destacó la importancia de fomentar estas iniciativas en el municipio. “Para nosotros en Ceiba es un orgullo recibir a tantos clubes de todo Puerto Rico y ser anfitriones de un evento que promueve la sana competencia y el desarrollo de nuestros jóvenes y adultos. El deporte es una herramienta poderosa para unir comunidades y fortalecer valores, y seguiremos respaldando estas actividades”, dijo el alcalde.

Por su parte, el Club de Tenis de Mesa de Ceiba, dirigido por Melvin Ávila, reafirmó su compromiso con la formación de nuevas generaciones de atletas. Ávila recordó que el club cuenta con espacio para nuevos integrantes, se reúne de lunes a viernes a partir de las 5:30 p.m., y ofrece clases gratuitas desde los seis años de edad.