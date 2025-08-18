PONCE – El cantante, actor y musicólogo puertorriqueño, el Dr. Pablo Alexis Santos, se presentará en Studio 58 a las 4:00 p.m. el domingo 24 de agosto en Ponce y el 31 de agosto en Guayama.

Este espectáculo musical sigue la temática de los anteriores en que el intérprete, antes de cantar el bolero, cuenta la historia o una anécdota de este. En esta ocasión, también se añadirá el género de balada en homenaje a grandes exponentes que influyeron en él como intérprete romántico.

La parte musical la integran nuevamente los maestros: Ángel Persia en el piano y Errol Oliver en la percusión. La parte de los boleros abarcará un recorrido desde su nacimiento en Cuba, su esplendor en México y algunos de los grandes compositores puertorriqueños. Pablo Alexis: Boleros, Historias y Voz se ha presentado en distintos escenarios en y fuera de Puerto Rico. En los conciertos, el público podrá adquirir el libro del Dr. Pablo Alexis Santos-Sánchez, “Creación e interpretación del bolero: una aproximación desde la historia, la literatura y la performance”.

Pablo Alexis Santos Sánchez hizo sus tesis de Maestría y Doctorado del género bolerístico. Tiene un Bachillerato en Artes con concentraciones en Música, Teatro, Filosofía y Literatura de la UPR de Cayey; una Maestría en Estudios Hispánicos de la UPR de Río Piedras; y un Doctorado en Patrimonio por las Universidades de Jaén, Huelva, Córdoba y Extremadura en España.

Como cantante, tiene experiencia en la música popular romántica y tropical. Asimismo, como tenor solista y coralista en diferentes agrupaciones como El Taller Lírico de la UPR de Río Piedras, el Coro Sinfónico de Puerto Rico y el Orfeón Caribeño Randy Juarbe. Ha participado en diversos Festivales Corales Mundiales y en giras por España, Grecia, Venezuela, México, República Dominicana y Colombia.

Los conciertos serán en Studio 58 de Ponce (24 de agosto – calle Sol #58) y en Studio 58 de Guayama (31 de agosto – (787) 942-0004). Los boletos están a la venta en PieTix.com.