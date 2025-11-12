Llamado de amor: Red invita a donar regalos para niñez en albergues

JUNCOS — La organización sin fines de lucro Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico hizo un llamado de amor a la comunidad, invitándoles a unirse al recogido de regalos de Navidad para la niñez en los albergues para sobrevivientes de maltrato infantil.

“Para muchos, un juguete les puede parecer algo material y simple. Pero para niños y niñas que lo han perdido todo por la violencia y han tenido que rehacer su vida a tan corta edad, hace un mundo de diferencia. Es devolverles ilusión y esperanza. Es ver cómo sus ojos se iluminan nuevamente y reaparecen sus sonrisas que llenan el corazón”, expresó Marcos Santana Andújar, presidente y fundador de La Red.

La Red estará recolectando juguetes desde edad temprana hasta 17 años, que se distribuirán entre niños, niñas y jóvenes ubicados en los albergues para sobrevivientes de violencia. Además, la comunidad puede donar alimentos no perecederos y artículos de higiene personal como toallas, pastas de dientes y cepillos, entre otros.

“Queremos que cada niño, niña y joven en los albergues tenga un regalo en esta Navidad. Así que invito al pueblo de Puerto Rico a unirse a nuestra causa y regalar alegría para nuestra niñez en los albergues, que lamentablemente han vivido experiencias de violencia. Con un gesto simple, puedes apoyar su sanación y transformación”, destacó Santana Andújar.

Las personas, organizaciones y empresas que quieran donar regalos pueden entregarlos de lunes a viernes, en horario de 8:00 am a 3:00 pm, en cualquiera de los tres centros de acopio de La Red:

Casa Ramón Río Piedras, ubicado en Santa Rita, San Juan;

Centro Head Start Alegría, ubicado en Barrio Obrero, San Juan;

La sede de La Red en Juncos, ubicada en la antigua Escuela Agustín Dueño.

No obstante, el presidente de La Red aseguró que la organización no se limitará a estas áreas para recibir los juguetes. “Estamos disponibles para colaborar con otras organizaciones, empresas y con gente comprometida en todas las regiones de Puerto Rico, para lograr que lleguen estos regalos a los albergues. Si te interesa colaborar, llámanos al 787-510-1606”, exhortó Santana Andújar. Indicó que también pueden hacer donativos a /AlberguesPR a través de la sección Donar de ATH Móvil.

Sobre La Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico

Fundada en 2013, La Red es una organización sin fines de lucro dedicada a prevenir y erradicar la violencia contra la niñez y la juventud mediante un ecosistema de servicios de prevención que integra educación temprana, salud mental, vivienda, alimentación segura, apoyo familiar, desarrollo integral, abogacía comunitaria y capacitación técnica. Para más información, puede visitar www.ninezpr.org y las redes sociales @redenijpr.