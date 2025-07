Llamado a la precaución en ríos y playas en Ceiba

CEIBA – Con la llegada del verano y los días festivos, las playas y ríos de Ceiba experimentan un aumento significativo en turistas locales y extranjeros, que buscan disfrutar de la belleza y los atractivos naturales del municipio. Sin embargo, las autoridades municipales enfrentan grandes retos para garantizar la seguridad de todos debido a la desinformación y negligencia de algunos visitantes y la operación de guías turísticos no certificados.

Según confirmó el director de la Oficina para el Manejo de Emergencias (OMME) de Ceiba, Eddie García, entre las áreas más concurridas se encuentran la playa Los Machos y la playa Medio Mundo, las que describió como playas seguras ya que son “llanitas”. En el caso de la playa Medio Mundo, se accede caminando y queda a unos tres a cuatro minutos de distancia desde el estacionamiento. Además de su arena blanca y agua cristalina, ofrece paisajes bonitos con el ecosistema de los diferentes mangles, fauna costera que se aprecia fácilmente y queda colindante al aeropuerto de la antigua base Roosevelt Roads.

García precisó que otra de las áreas que muchos turistas visitan es el área de Charco Frío, sector Las Tinajas, donde dijo “ocurren los eventos más críticos por la situación de que las personas desconocen lo que es un golpe de agua, o no tienen la condición física para llegar”. Especificó que, desde el estacionamiento hacia el área de Las Tinajas, el recorrido es de aproximadamente 40 minutos y el camino puede volverse peligroso debido a la humedad, lo resbaloso del terreno y la dificultad del ascenso.

“Mientras uno conozca el sistema de cuando baja un golpe de agua, de no lanzarse de una piedra muy peligrosa, en el sitio se pasa bien, no es alto riesgo, mientras se usen las debidas precauciones”, destacó. Sin embargo, dijo que la mayoría de las personas desconocen cuando hay un golpe de agua en el río.

Para identificarlo, el director de la OMME de Ceiba recomendó que, al estar en el río, se debe buscar un punto fijo para ver si el volumen del agua va subiendo. “Si donde tú estás en esa área comienza a subir el nivel, es porque arriba está pasando algo. Eso es un sistema de forma natural de cómo uno puede prevenir de forma natural sin ningún equipo de medición para poder saber que algo va a suceder y que tienen que salir del agua”, reiteró.

Además de esto, el manejador de emergencias sostuvo que una de las problemáticas más comunes es la presencia de guías turísticos ilegales o llamados “guías piratas”. Este término se utiliza para identificar a los guías que no están certificados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y que no tienen ningún tipo de acreditación, pero se promocionan a través de las redes sociales.

Según mencionó, estas personas, que no cuentan con planes de seguridad ni alternativas ante el mal tiempo, llevan visitantes a zonas de alto riesgo aunque las condiciones del clima no sean favorables y haya peligro de golpes de agua, poniendo en riesgo las vidas humanas. Esta situación, advirtió, se repite también en otros pueblos del área este como Naguabo.

“No tenemos ninguna legislación al respecto, que es lo que estamos tratando, que el Senado o la Cámara de Representantes puedan hacer una ley para nosotros, tanto la Policía Municipal o Manejo de Emergencias, poder multar a estas personas, porque están poniendo en riesgo la vida de todos ellos”, enfatizó.

La exhortación es que las personas visiten las áreas con compañías que sean seguras, que tengan un buen ‘feedback’ y ‘background’ que garanticen la seguridad de los turistas.

Asimismo, García indicó que las condiciones de seguridad en Las Tinajas también dependen del estado físico de los visitantes, quienes muchas veces subestiman el recorrido y terminan exhaustos. Además, en el área hay una piedra de más de 20 pies de altura desde donde algunos visitantes se lanzan.

“Cuando suben, de momento se van a tirar, se ‘paniquean’ y no hay ‘break’ de frenar porque si no te impulsas vas a caer en una piedra que está más abajo”, relató sobre cómo suceden los accidentes mayormente en el área de Las Tinajas. Igualmente, las cascadas, que son hermosas, pero, si donde cae el agua es profundo, tienen el efecto conocido como “hidráulica”, lo que podría ser una trampa mortal pues “se convierte en un ‘retrolavado’ donde la persona trata de salir, pero te succiona y si no sabes salir, te vas a ahogar”.

En cuanto a las playas, el director de OMME Ceiba señaló que hasta el momento se consideran seguras, y los incidentes reportados han sido pocos y aislados.

Como parte de las medidas de seguridad para este verano, el municipio ha reforzado sus esfuerzos con orientación a través de las redes sociales y rondas preventivas del personal de la policía municipal y manejo de emergencias en las áreas para orientar a los ciudadanos.

Sin embargo, reconocen la limitación de recursos y la necesidad de crear conciencia en la ciudadanía, pues los tiempos de respuesta ante emergencias pueden tardar de una a dos horas, en ocasiones, debido a la distancia y falta de señal en algunas áreas.

Mientras, en los días festivos o temporadas altas de visitas, el personal de la OMME Ceiba se divide en dos grupos, uno en la playa y otro en el área de Las Tinajas. Se especificó que durante los días de mayor asistencia, como el fin de semana del 4 de julio, se espera la llegada de entre 1,500 y 3,000 personas.

Finalmente, el llamado a la ciudadanía y turistas es a contactar guías turísticos y compañías certificadas, informarse de las condiciones del clima, estar al pendiente de los golpes de agua en los ríos, las corrientes marinas en las playas y a disponer de la basura correctamente.

“Lo primero, seguridad ante todo, evaluación del área antes de subir, verificar las condiciones del tiempo, ver el volumen de agua que está bajando y lo otro, por favor, la basura… porque todo el mundo dice que la playa y los ríos son nuestros, pero dejamos el basurero allí”, reiteró García.

Para reportar cualquier emergencia, se exhorta a la ciudadanía a comunicarse directamente con el 9-1-1 para una respuesta más rápida y efectiva.