Listado de oasis de agua potable en la Región Metro y Noreste

– Durante la interrupción del servicio de agua potable este martes, 21 de octubre, diversos municipios de la Región Metro y Noreste contarán con oasis de agua accesibles para residentes y comunidades.Estas facilidades estarán operando en distintos puntos estratégicos de San Juan, Carolina, Bayamón, Guaynabo, Toa Baja, Trujillo Alto y Loíza desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

A continuación, detallamos las ubicaciones, horarios y recomendaciones esenciales para asegurar el abastecimiento y la protección de la salud ante esta situación.

Oasis de agua — Región Metro y Noreste

San Juan Calle Eduardo Conde esquina San Jorge

Condominio Monteflores (calle Violeta y Del Valle)

Avenida San Jorge frente a Iglesia San Mateo

Avenida Borinquen frente a Plaza Barceló, Barrio Obrero

Calle Olimpo esquina Calle Miramar

Calle Loíza esquina Las Américas, frente a Parque Barbosa

Miramar, al final de la Avenida Fernández Juncos

Avenida Ponce de León frente al Centro de Bellas Artes de Santurce

Avenida Borinquen esquina Avenida Rexach

Calle Francia esquina Calle Guayama, Hato Rey

Avenida Eduardo Conde en la entrada del Residencial Las Margaritas

Avenida Roberto H. Todd intersección Ave. Fernández Juncos

Frente a Residencial Luis Lloréns Torres

Calle Cervantes, Condado

Avenida Magdalena, Condado

Miramar Housing for Elderly

700 Miramar

Residencial San Agustín – Viejo San Juan

Frente a Plaza Colón – Viejo San Juan

Frente a la entrada de La Perla – Viejo San Juan

Plaza del Quinto Centenario (frente al Tótem) – Viejo San Juan

Capitolio – Viejo San Juan

Calle Norzagaray – Viejo San Juan

Loíza OMME (2 camiones)

Carolina OMME (6 camiones)

Bayamón Carr. 829, Sector Collores Santa Olaya

Carr. PR-2, marginal de Hato Tejas

Guaynabo OMME ( 8 camiones)

camiones) Carr. 835, Expreso nuevo final Mamey – estacionamiento La Ceiba

Carr. 842, int. Camino Los Romeros, Caimito

Carr. 834, frente a Escuela Juanillo Fuentes, Bo. Santa Rosa

Carr. 833, Centro de Servicios Múltiples Petra Collazo, Camino del Parque

Toa Baja Carr. PR-2, marginal Barrio Candelario, Urb. Altagracia

Carr. 863, Barrio Pájaros

Trujillo Alto OMME (2 camiones)

Importante: lleve envases limpios y con tapa. Los puntos y cantidades de camiones pueden variar según disponibilidad municipal y de OMME. Siga las instrucciones del personal en el lugar.