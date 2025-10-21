Listado de oasis de agua potable en la Región Metro y Noreste

A continuación, detallamos las ubicaciones, horarios y recomendaciones esenciales para asegurar el abastecimiento y la protección de la salud ante esta situación.
Oasis de agua — Región Metro y Noreste
San Juan
- Calle Eduardo Conde esquina San Jorge
- Condominio Monteflores (calle Violeta y Del Valle)
- Avenida San Jorge frente a Iglesia San Mateo
- Avenida Borinquen frente a Plaza Barceló, Barrio Obrero
- Calle Olimpo esquina Calle Miramar
- Calle Loíza esquina Las Américas, frente a Parque Barbosa
- Miramar, al final de la Avenida Fernández Juncos
- Avenida Ponce de León frente al Centro de Bellas Artes de Santurce
- Avenida Borinquen esquina Avenida Rexach
- Calle Francia esquina Calle Guayama, Hato Rey
- Avenida Eduardo Conde en la entrada del Residencial Las Margaritas
- Avenida Roberto H. Todd intersección Ave. Fernández Juncos
- Frente a Residencial Luis Lloréns Torres
- Calle Cervantes, Condado
- Avenida Magdalena, Condado
- Miramar Housing for Elderly
- 700 Miramar
- Residencial San Agustín – Viejo San Juan
- Frente a Plaza Colón – Viejo San Juan
- Frente a la entrada de La Perla – Viejo San Juan
- Plaza del Quinto Centenario (frente al Tótem) – Viejo San Juan
- Capitolio – Viejo San Juan
- Calle Norzagaray – Viejo San Juan
Loíza
- OMME (2 camiones)
Carolina
- OMME (6 camiones)
Bayamón
- Carr. 829, Sector Collores Santa Olaya
- Carr. PR-2, marginal de Hato Tejas
Guaynabo
- OMME (8 camiones)
- Carr. 835, Expreso nuevo final Mamey – estacionamiento La Ceiba
- Carr. 842, int. Camino Los Romeros, Caimito
- Carr. 834, frente a Escuela Juanillo Fuentes, Bo. Santa Rosa
- Carr. 833, Centro de Servicios Múltiples Petra Collazo, Camino del Parque
Toa Baja
- Carr. PR-2, marginal Barrio Candelario, Urb. Altagracia
- Carr. 863, Barrio Pájaros
Trujillo Alto
- OMME (2 camiones)
Importante: lleve envases limpios y con tapa. Los puntos y cantidades de camiones pueden variar según disponibilidad municipal y de OMME. Siga las instrucciones del personal en el lugar.
Recomendaciones prácticas durante la interrupción
- Almacene agua para consumo, higiene y sanitarios.
- Mantenga cerradas las llaves de paso internas para evitar entrada de aire a las tuberías.
- Cuando regrese el servicio, deje correr el agua por varios minutos y hierva por 3 minutos la que vaya a consumir.