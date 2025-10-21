martes

octubre 21, 2025

Listado de oasis de agua potable en la Región Metro y Noreste

(Foto/Suministrada)
NORESTE – Durante la interrupción del servicio de agua potable este martes, 21 de octubre, diversos municipios de la Región Metro y Noreste contarán con oasis de agua accesibles para residentes y comunidades.Estas facilidades estarán operando en distintos puntos estratégicos de San Juan, Carolina, Bayamón, Guaynabo, Toa Baja, Trujillo Alto y Loíza desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

A continuación, detallamos las ubicaciones, horarios y recomendaciones esenciales para asegurar el abastecimiento y la protección de la salud ante esta situación.

Oasis de agua — Región Metro y Noreste

Fecha: martes, 21 de octubre de 2025 ·
Horario de operación: 9:00 a.m. – 7:00 p.m.

San Juan

  • Calle Eduardo Conde esquina San Jorge
  • Condominio Monteflores (calle Violeta y Del Valle)
  • Avenida San Jorge frente a Iglesia San Mateo
  • Avenida Borinquen frente a Plaza Barceló, Barrio Obrero
  • Calle Olimpo esquina Calle Miramar
  • Calle Loíza esquina Las Américas, frente a Parque Barbosa
  • Miramar, al final de la Avenida Fernández Juncos
  • Avenida Ponce de León frente al Centro de Bellas Artes de Santurce
  • Avenida Borinquen esquina Avenida Rexach
  • Calle Francia esquina Calle Guayama, Hato Rey
  • Avenida Eduardo Conde en la entrada del Residencial Las Margaritas
  • Avenida Roberto H. Todd intersección Ave. Fernández Juncos
  • Frente a Residencial Luis Lloréns Torres
  • Calle Cervantes, Condado
  • Avenida Magdalena, Condado
  • Miramar Housing for Elderly
  • 700 Miramar
  • Residencial San Agustín – Viejo San Juan
  • Frente a Plaza Colón – Viejo San Juan
  • Frente a la entrada de La Perla – Viejo San Juan
  • Plaza del Quinto Centenario (frente al Tótem) – Viejo San Juan
  • Capitolio – Viejo San Juan
  • Calle Norzagaray – Viejo San Juan

Loíza

  • OMME (2 camiones)

Carolina

  • OMME (6 camiones)

Bayamón

  • Carr. 829, Sector Collores Santa Olaya
  • Carr. PR-2, marginal de Hato Tejas

Guaynabo

  • OMME (8 camiones)
  • Carr. 835, Expreso nuevo final Mamey – estacionamiento La Ceiba
  • Carr. 842, int. Camino Los Romeros, Caimito
  • Carr. 834, frente a Escuela Juanillo Fuentes, Bo. Santa Rosa
  • Carr. 833, Centro de Servicios Múltiples Petra Collazo, Camino del Parque

Toa Baja

  • Carr. PR-2, marginal Barrio Candelario, Urb. Altagracia
  • Carr. 863, Barrio Pájaros

Trujillo Alto

  • OMME (2 camiones)
Importante: lleve envases limpios y con tapa. Los puntos y cantidades de camiones pueden variar según disponibilidad municipal y de OMME. Siga las instrucciones del personal en el lugar.

Recomendaciones prácticas durante la interrupción

  • Almacene agua para consumo, higiene y sanitarios. 
  • Mantenga cerradas las llaves de paso internas para evitar entrada de aire a las tuberías.
  • Cuando regrese el servicio, deje correr el agua por varios minutos y hierva por 3 minutos la que vaya a consumir.

