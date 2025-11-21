viernes

Liga Atlética Policíaca conmemora Día de Acción de Gracias en Loíza

(Foto/Suministrada)
LOÍZA – Durante el día de ayer 19 de noviembre, miembros adscritos a los capítulos de Carolina, San Juan, Fajardo y Aibonito de la Liga Atlética de la Policía de Puerto Rico se reunieron en el sector Piñones, en Loíza, para compartir en un almuerzo en conmemoración del Día de Acción de Gracias.

La actividad tuvo como objetivo expresar gratitud y fortalecer los lazos entre los integrantes de la Liga, promoviendo un espacio de paz, respeto, convivencia y liderazgo.

Durante el encuentro se desarrolló en un ambiente de armonía y hermandad, reafirmando el compromiso de los participantes con los valores que distinguen a la Policía de Puerto Rico y a la Liga Atlética.

En total, 150 niños y 21 adultos disfrutaron de alimentos, convivencia y la oportunidad de dar gracias, al tiempo que compartieron con miembros de las diferentes áreas policiacas.

La Liga Atlética Policíaca es un programa de índole preventivo que involucra a niños, niñas y jóvenes de Puerto Rico en actividades recreativas, culturales, sociales y educativas, con el propósito de mantenerlos ocupados en su tiempo libre y fortalecer el vínculo entre la juventud y la Policía de Puerto Rico.

