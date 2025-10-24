LBPRC dedica su temporada 2025-26 a Carlos Beltrán

JEANC RODRÍGUEZ_

TOA BAJA – La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) estrenará su temporada 2025-26 bajo una nueva identidad: «La Pro», marcando el inicio de una nueva era para el béisbol invernal puertorriqueño.

El rebranding busca resaltar los valores que han definido a la liga por décadas (pasión, talento, cultura y unión) bajo el lema «Somos La Pro», con el fin de inspirar a nuevas generaciones de fanáticos y peloteros.

«La Pro es más que un nombre; es una identidad que une a todos los que viven y sienten el béisbol. Refleja nuestra historia, espíritu competitivo y compromiso con el talento local», expresó el presidente de la LBPRC, Juan A. Flores Galarza.

La campaña incluye vallas digitales alrededor de la isla, un video institucional con enfoque emocional que celebra la conexión entre la comunidad y el béisbol, y un anuncio de 30 segundos que se proyectará en salas de Caribbean Cinemas a partir del 6 de noviembre.

La temporada inaugurará esa misma noche con el duelo entre los campeones Indios de Mayagüez y los subcampeones Senadores de San Juan, en el estadio Isidoro ‘Cholo’ García, desde las 7:21 p.m.

Durante la serie regular, los seis equipos jugarán 40 partidos cada uno. El torneo mantendrá el formato de posible ‘Wild Card’ si el quinto lugar finaliza a un juego del cuarto. La postemporada arrancará el 2 de enero de 2026, y la Serie Final será al mejor de nueve encuentros.

Esta edición estará dedicada a Carlos Beltrán, en reconocimiento a su legado dentro y fuera del terreno. Nativo de Manatí, Beltrán es uno de los grandes embajadores del béisbol boricua, reconocido por su brillante carrera en las Grandes Ligas y su labor educativa a través de la Carlos Beltrán Baseball Academy.

Además, el Premio Presidencial Luis Rodríguez Olmo será otorgado a Vimael Machín (Criollos de Caguas) por su compromiso y aportación a la liga.