LBPRC comienza el 6 de noviembre

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod87

SAN JUAN – La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció el itinerario oficial para el torneo 2025-26.

La temporada dará comienzo el jueves, 6 de noviembre con el partido entre los campeones Indios de Mayagüez y los subcampeones Senadores de San Juan en el estadio Isidoro ‘Cholo’ García.

La inauguración en el parque Solá Morales será el viernes, 7 de noviembre, con los Gigantes de Carolina enfrentándose a los Criollos de Caguas. Esa misma noche, los Cangrejeros de Santurce chocarán con los Senadores en el primer desafío del ‘City Champ’.

El sábado, 8 de noviembre, Carolina tendrá su primer compromiso en el estadio Roberto Clemente Walker frente a Mayagüez y Caguas visitará a Santurce.

A tan solo una semana de inaugurar, la liga llevará a cabo su juego de estrellas en formato PR vs. RD, a celebrarse en el Citi Field de Nueva York el 15 de noviembre, teniendo como promotor a los Mets de Nueva York.

Durante la serie regular, las seis novenas jugarán un total de 40 juegos por equipo, hasta el 28 de diciembre. Un posible partido de ‘wildcard’, donde se podría definir el último boleto a la postemporada, está designado para el lunes, 29 de diciembre.

La fase semifinal iniciará el 2 de enero, con el primer lugar midiéndose al cuarto lugar y el segundo chocando con el tercero al mejor de siete partidos. Mientras, la serie final será al mejor de nueve juegos entre los ganadores del ‘final four’.

Los horarios de las jornadas serán de lunes a sábado a las 7:21 p.m., y los domingos se comenzará a las 4:21 p.m., con excepción de Carolina, donde se comenzará a las 5:21 p.m. Los dobles juegos en itinerario serán a siete entradas, a las 4:21 p.m.