LBP destaca las mejores actuaciones de la semana

Jeanc Rodríguez

X: @sbsportsmedia

CAROLINA – La Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP) dio a conocer las 10 actuaciones más sobresalientes correspondientes a la semana del 16 al 22 de noviembre, reconociendo el talento, dominio y consistencia de sus jugadores de toda la isla.

Encabezando la lista figura Reinaldo Santana, de los Caribes de Peñuelas, quien registró un impresionante triple-doble con 16 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias, además de un robo y un bloqueo. Su desempeño fue considerado la actuación más completa de la semana. Le siguió Alejandro Noa, de los Artesanos de Las Piedras, con la explosión ofensiva más grande del período tras sumar 35 puntos y 11 rebotes.

Entre las actuaciones más balanceadas destacó Arnaldo García, de los Plataneros de Corozal, con 25 puntos, 11 rebotes, cinco asistencias, tres robos y dos bloqueos, acompañado de una eficiencia notable desde el perímetro con 7-5 en triples. Igualmente, Jaime Pérez, de los Cafeteros de Yauco, brilló con un sólido doble-doble de 24 puntos y 14 rebotes, sumando seis asistencias para completar una jornada integral.

La lista también incluyó a Justin Davis, de los Santeros de Aguada, con un dominante juego ofensivo, así como un desempeño defensivo excepcional por parte de Jomar Rivera, de los Cariduros de Fajardo, quien acumuló 15 rebotes y seis robos. Además, sobresalieron Gary Díaz, de los Gigantes de Carolina, con 27 puntos y cinco triples; Ángel Serrano, de los Criollos de Caguas; y los jugadores de Naranjito, William Mercado y Elian Malavé, ambos con actuaciones completas a ambos lados del balón.

Entre los reconocimientos destacados de la semana se señalaron a Noa como el mejor juego ofensivo, Santana como la actuación más completa, Rivera como el mejor juego defensivo, Díaz como el tirador más efectivo y García junto a Pérez como los de mejor balance total.

En cuanto a la tabla de posiciones en la Sección Este, los Grises de Humacao lideran con marca de 3-0, seguidos de cerca por Cariduros de Fajardo, Criollos de Caguas y Guerrilleros de Río Grande, todos con récord de 3-1. Los Artesanos de Las Piedras y Gigantes de Carolina mantienen 2-1, mientras que Indios de Canóvanas marcha 2-2. Cierran la sección los Alpinistas de Gurabo (0-3), Cocoteros de Loíza (0-3) y Magos de Aguas Buenas (0-5).