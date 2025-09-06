Las series y películas más esperadas ya están en Netflix

Netflix ofrece una amplia variedad de estrenos que pueden resultar difíciles de seleccionar. Para facilitar tu decisión, hemos recopilado una lista de las películas, documentales y series más destacadas que ya están disponibles en la plataforma.

Ya sea que busques una comedia fresca, un documental revelador o una serie llena de emoción, encontrarás opciones que se adaptan a tus gustos.

A continuación, nuestras recomendaciones más recientes:

Películas y Documentales:

El otro París

2025 | TV-14 | Romances

Sinopsis: Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

Elenco: Miranda Cosgrove, Pierson Fode y Frances Fisher

El mismo día contigo

2025 | TV-14 | Comedia

Sinopsis: Atrapada en un bucle temporal, una curadora de museo revive el día en que todo salió mal y debe abrirse camino entre las ruinas de su vida perfecta para recuperar su libertad.

Elenco: Jarinporn Joonkiat, Warintorn Panhakarn y Charlette Wasita Hermenau

Realeza rebelde: Una insólita historia de amor

2025 | TV-MA | Documental

Sinopsis: Este documental brinda un exclusivo vistazo a la vida de Märtha Louise y el chamán Durek Verrett en los días previos a su polémica boda.

Series:

La venganza de Analía

2020 | 1 temporada | TV-MA | Dramas

Sinopsis: Casi 30 años después de asesinada su madre, una estratega política ejecuta un elaborado plan para arruinar al candidato presidencial colombiano responsable de su muerte.

Elenco: Carolina Gómez, Marlon Moreno y George Slebi

Creadores: Clara María Ochoa y Ana Piñeres

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul

2025 | TV-Y | Infantil

Sinopsis: Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul… De aquí para allá y de allá para acá, ¡estos amigos siempre exploran conceptos opuestos!

Beso o muerte

2025 | TV-MA | Variedades

Sinopsis: Un grupo de comediantes se enfrentan en un ardiente drama improvisado, donde deben resistir los avances de sus seductoras coprotagonistas hasta lograr el beso perfecto.

Elenco: Gekidan Hitori, Tetsuya Morita y Takashi Watanabe