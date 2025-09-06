sábado

septiembre 06, 2025

Las series y películas más esperadas ya están en Netflix

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 16

Netflix ofrece una amplia variedad de estrenos que pueden resultar difíciles de seleccionar. Para facilitar tu decisión, hemos recopilado una lista de las películas, documentales y series más destacadas que ya están disponibles en la plataforma.

Ya sea que busques una comedia fresca, un documental revelador o una serie llena de emoción, encontrarás opciones que se adaptan a tus gustos.

A continuación, nuestras recomendaciones más recientes:

Películas y Documentales:

El otro París 
2025 | TV-14 | Romances

Sinopsis: Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

Elenco: Miranda Cosgrove, Pierson Fode y Frances Fisher

El mismo día contigo 
2025 | TV-14 | Comedia

Sinopsis: Atrapada en un bucle temporal, una curadora de museo revive el día en que todo salió mal y debe abrirse camino entre las ruinas de su vida perfecta para recuperar su libertad.

Elenco: Jarinporn Joonkiat, Warintorn Panhakarn y Charlette Wasita Hermenau

Realeza rebelde: Una insólita historia de amor
2025 | TV-MA | Documental

Sinopsis: Este documental brinda un exclusivo vistazo a la vida de Märtha Louise y el chamán Durek Verrett en los días previos a su polémica boda.

Series:

La venganza de Analía 
2020 | 1 temporada | TV-MA | Dramas

Sinopsis: Casi 30 años después de asesinada su madre, una estratega política ejecuta un elaborado plan para arruinar al candidato presidencial colombiano responsable de su muerte.

Elenco: Carolina Gómez, Marlon Moreno y George Slebi

Creadores: Clara María Ochoa y Ana Piñeres

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul 
2025 | TV-Y | Infantil

Sinopsis: Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul… De aquí para allá y de allá para acá, ¡estos amigos siempre exploran conceptos opuestos!

Beso o muerte 
2025 | TV-MA | Variedades

Sinopsis: Un grupo de comediantes se enfrentan en un ardiente drama improvisado, donde deben resistir los avances de sus seductoras coprotagonistas hasta lograr el beso perfecto.

Elenco: Gekidan Hitori, Tetsuya Morita y Takashi Watanabe

