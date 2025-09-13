sábado

septiembre 13, 2025

Las mejores películas y series en Netflix que no te puedes perder

Netflix ofrece una amplia variedad de estrenos que pueden resultar difíciles de seleccionar. Para facilitar tu decisión, hemos recopilado una lista de las películas, documentales y series más destacadas que ya están disponibles en la plataforma.

Ya sea que busques una comedia fresca, un documental revelador o una serie llena de emoción, encontrarás opciones que se adaptan a tus gustos.

A continuación, nuestras recomendaciones más recientes:

Películas y Documentales:

Y ella dijo quizás
2025 | TV-14 | Comedia

Sinopsis: Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca superadinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa.

Elenco: Beritan Balcı, Sinan Güleç y Serkan Çayoğlu

Mantis
2025 | TV-MA | Acción

Sinopsis: Reina el caos en la sociedad secreta de asesinos a sueldo, y nace una nueva generación de sicarios. Cuando caen las antiguas reglas, ¿quién osará dominar las sombras?

Elenco: Yim Si-wan, Park Gyu-young y Jo Woo-jin

Rut y Booz
2025 | TV-14 | Dramas

Sinopsis: Una talentosa cantante abandona la escena musical de Atlanta y empieza de cero en un pueblo de Tenesí. Allí encuentra el amor y un nuevo propósito, pero no puede escapar del pasado.

Elenco: Serayah, Tyler Lepley y Phylicia Rashad

Series:

Las muertas
2025 | Miniserie | TV-MA | Dramas

Sinopsis: Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

Elenco: Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez y Joaquín Cosío

El amor es ciego: Brasil
2025 | 5 temporadas | TV-MA | Reality show

Sinopsis: El experimento de las citas llega a Brasil, con solteros locales que buscan el amor verdadero y se comprometen… sin conocer a la otra persona cara a cara.

Elenco: Camila Queiroz y Klebber Toledo

El amor es ciego: Francia
2025 | 10 episodios | TV-MA | Reality show

Sinopsis: Solteros y solteras de Francia que buscan conocer a su alma gemela y casarse tienen citas y se comprometen sin haberse visto antes.

Elenco: Teddy Riner y Luthna Plocus

