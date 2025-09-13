Netflix ofrece una amplia variedad de estrenos que pueden resultar difíciles de seleccionar. Para facilitar tu decisión, hemos recopilado una lista de las películas, documentales y series más destacadas que ya están disponibles en la plataforma.

Ya sea que busques una comedia fresca, un documental revelador o una serie llena de emoción, encontrarás opciones que se adaptan a tus gustos.

A continuación, nuestras recomendaciones más recientes:

Películas y Documentales:

Y ella dijo quizás

2025 | TV-14 | Comedia

Sinopsis: Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca superadinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa.

Elenco: Beritan Balcı, Sinan Güleç y Serkan Çayoğlu

Mantis

2025 | TV-MA | Acción

Sinopsis: Reina el caos en la sociedad secreta de asesinos a sueldo, y nace una nueva generación de sicarios. Cuando caen las antiguas reglas, ¿quién osará dominar las sombras?

Elenco: Yim Si-wan, Park Gyu-young y Jo Woo-jin

Rut y Booz

2025 | TV-14 | Dramas

Sinopsis: Una talentosa cantante abandona la escena musical de Atlanta y empieza de cero en un pueblo de Tenesí. Allí encuentra el amor y un nuevo propósito, pero no puede escapar del pasado.

Elenco: Serayah, Tyler Lepley y Phylicia Rashad

Series:

Las muertas

2025 | Miniserie | TV-MA | Dramas

Sinopsis: Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

Elenco: Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez y Joaquín Cosío

El amor es ciego: Brasil

2025 | 5 temporadas | TV-MA | Reality show

Sinopsis: El experimento de las citas llega a Brasil, con solteros locales que buscan el amor verdadero y se comprometen… sin conocer a la otra persona cara a cara.

Elenco: Camila Queiroz y Klebber Toledo

El amor es ciego: Francia

2025 | 10 episodios | TV-MA | Reality show

Sinopsis: Solteros y solteras de Francia que buscan conocer a su alma gemela y casarse tienen citas y se comprometen sin haberse visto antes.

Elenco: Teddy Riner y Luthna Plocus