Jeanc Rodríguez

CAROLINA – Las Explosivas de Moca (7-2) se apuntaron el lunes, 15 de septiembre su quinta victoria consecutiva, al tiempo que acabaron con una racha de dos triunfos al hilo de las subcampeonas Gigantes de Carolina (5-5) al imponerse con pizarra de 69-65.

De igual forma, Carolina perdió por tercera ocasión de forma consecutiva en el coliseo Guillermo Angulo, hecho que no sucedía desde 2022. Las Gigantes han sufrido derrotas en ristras, como dueñas de casa, ante las Criollas de Caguas, Monarcas de Juana Díaz y Moca.

En 2022, Carolina arrancó el torneo perdiendo como locales frente a las Cangrejeras de Santurce (8 de octubre), las Explosivas (16 de octubre), Patriotas de Lares (19 de octubre) y Moca (23 de octubre). Eventualmente, el quinteto carolinense fue superado en la serie final por parte de las Explosivas en cuatro encuentros (3-1).

Las Gigantes buscarán finiquitar este mal momento el viernes, 19 de septiembre (8:00 p.m.), cuando reciban la visita de las Cafetaleras de Yauco.