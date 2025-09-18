jueves

septiembre 18, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Las Gigantes sufren su tercera derrota consecutiva en casa

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 47

Jeanc Rodríguez
X: @sbsportsmedia

CAROLINA – Las Explosivas de Moca (7-2) se apuntaron el lunes, 15 de septiembre su quinta victoria consecutiva, al tiempo que acabaron con una racha de dos triunfos al hilo de las subcampeonas Gigantes de Carolina (5-5) al imponerse con pizarra de 69-65.

De igual forma, Carolina perdió por tercera ocasión de forma consecutiva en el coliseo Guillermo Angulo, hecho que no sucedía desde 2022. Las Gigantes han sufrido derrotas en ristras, como dueñas de casa, ante las Criollas de Caguas, Monarcas de Juana Díaz y Moca.

En 2022, Carolina arrancó el torneo perdiendo como locales frente a las Cangrejeras de Santurce (8 de octubre), las Explosivas (16 de octubre), Patriotas de Lares (19 de octubre) y Moca (23 de octubre). Eventualmente, el quinteto carolinense fue superado en la serie final por parte de las Explosivas en cuatro encuentros (3-1).

Las Gigantes buscarán finiquitar este mal momento el viernes, 19 de septiembre (8:00 p.m.), cuando reciban la visita de las Cafetaleras de Yauco.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 634

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
249

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: