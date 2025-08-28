Las Gigantes dividen en sus primeros dos compromisos

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod87

CAROLINA – Las subcampeonas Gigantes de Carolina dividieron honores en sus primeros dos compromisos de la recién comenzada temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Carolina cayó el sábado, 23 de agosto, 67-60, ante las Cangrejeras de Santurce, en el coliseo Roberto Clemente de Hato Rey.

Santurce cerró el primer cuarto con tres puntos de Dayshalee Salamán y otros dos de Shae Kelley para asumir el control de las hostilidades, 15-13. El rally de las crustáceas continuó con seis tantos adicionales en los cuatro minutos iniciales del segundo período, para despegarse 21-13.

La primera mitad concluyó 28-22, a favor de las Cangrejeras.

Kamaria McDaniel con dos tiros libres, marcó la mayor diferencia de la noche, 61-47, con 3:03 por jugarse del cuarto parcial.

Kelley fue la mejor jugadora con 20 unidades, Salamán aportó 12 y McDaniel 10. En causa perdida, Aisha Sheppard consiguió 27 tantos y Teana Muldrow 14.

Por su parte, las Gigantes (1-1) se llevaron la victoria el martes, 26 de agosto, 71-66, frente a las Pollitas de Isabela, comandadas por Teana Muldrow, quien terminó con 21 puntos y 14 rebotes.

El trabajo de Muldrow fue respaldado por Aisha Sheppard con 15 unidades, Selena Lott con 12, ocho rebotes y nueve asistencias, y Charity Harris marcó 11.

Por Isabela, Quionche Carter fue la más destacada con 22 tantos y 12 capturas, Anisha George le siguió con 17 y 10 atrapadas y Nina De León atinó 13.

Carolina regresa este viernes, 29 de agosto (8:00 p.m.) al coliseo Guillermo Angulo para medirse a las Leonas de Ponce.