CAROLINA – El equipo de Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), las Gigantes de Carolina, junto a Goya de Puerto Rico, anuncian una iniciativa comunitaria dentro de la campaña “Día de Comer en Casa y en Familia”. La actividad se llevará a cabo hoy viernes, 19 de septiembre, en el Coliseo Guillermo Angulo, previo al encuentro de las Gigantes contra las Cafetaleras de Yauco.

La actividad, que se realizará de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., busca crear conciencia de los beneficios al sentarse en familia a cenar e invitar a conmemorar el día oficial que se celebra anualmente el cuarto de lunes de septiembre. Las primeras 200 personas en llegar disfrutarán de una cena gratuita, preparada con productos Goya por el chef Oscar Maldonado. Además, los participantes de la actividad tendrán entrada libre de costo al juego, para que continúen disfrutando de un ambiente alegre y familiar.

“Queremos que nuestra fanaticada se sienta en casa, que compartan en familia y disfruten de una experiencia distinta más allá del juego. Este esfuerzo reafirma nuestro compromiso con la comunidad de Carolina y con las familias que siempre nos apoyan”, expresó Claudia Ramos Zorrilla, apoderada de las Gigantes de Carolina.

De igual forma, Jescel Rolón, directora de relaciones públicas de Goya, destacó el valor de la colaboración, “En Goya reafirmamos nuestro compromiso de aportar al bienestar de nuestras comunidades, ofreciendo alimentos de calidad que buscan mejorar la nutrición y la calidad de vida de los ciudadanos. Esta alianza con las Gigantes no solo promueve la unidad familiar, sino también la importancia de unir deporte y alimentación como motores de desarrollo social. Invitamos a todas las familias a Cenar en Casa y en Familia el próximo lunes, 22 de septiembre”.

Con esta iniciativa, Goya y las Gigantes fortalecen su compromiso con la comunidad, resaltando la importancia del deporte y la buena alimentación como herramientas de impacto positivo en la sociedad.

“Estamos muy agradecidos con Goya por sumarse a esta iniciativa y hacer posible que más familias puedan disfrutar de este momento especial”, agregó Ramos Zorrilla.

Los próximos partidos de la serie regular en que las Gigantes de Carolina realizarán en el Coliseo Guillermo Angulo son: