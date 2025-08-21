jueves

agosto 21, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Las Gigantes de Carolina listas para la temporada 2025

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 27

CAROLINA – Las Gigantes de Carolina anunciaron que están listas para recuperar el campeonato en la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF). Para esto, dijeron que cuentan con un equipo sólido y renovado que combina experiencia, talento local y refuerzos internacionales. Uno de los anuncios más destacados fue el regreso de Carla Cortijo, exjugadora profesional, quien asumirá un doble rol esta temporada.

“El regreso de Carla Cortijo significa mucho para nuestra franquicia. Su experiencia en la cancha y ahora en un rol de liderazgo será clave para el desarrollo de nuestras jugadoras. Estamos trabajando para que este equipo tenga todo lo necesario para competir al más alto nivel y para que nuestra fanaticada disfrute de otra temporada memorable”, manifestó la apoderada del equipo, Claudia Ramos Zorilla.

Durante la conferencia, se hizo el anuncio oficial del retiro de Rodsan Rodríguez del baloncesto profesional. Rodríguez es un pilar fundamental de las Gigantes desde 2010, con quienes acumuló nueve campeonatos.

“Me llena de orgullo compartir con la franquicia más dominante en la historia del baloncesto superior femenino. En Carolina creemos firmemente en el deporte como un pilar de desarrollo, y en el valor del deporte femenino como motor de igualdad y orgullo para nuestra ciudad… Este año, nuestra administración municipal reafirma su compromiso con una aportación de $150,000 para fortalecer al equipo y ofreciendo a toda nuestra fuerza laboral la entrada libre a los juegos locales, junto a un acompañante, con solo mostrar su tarjeta de identificación”, expresó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau.

El equipo estará bajo la dirección de Carlos Calcaño y el cuerpo técnico lo conforman Kelwin Vázquez, Jonathan Román, Carla Cortijo, Ángel Desiderio y Steven Rosario.

