Las Criollas ya cuentan con sus tres importadas

CAGUAS – Las Criollas de Caguas regresan al Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) luego de 18 años de ausencia, de la mano de John Herrero y Omar Vargas, tras el traslado de las Montañeras de Morovis. Como director de operaciones cuentan con Wilhelmus Caanen, quien ya firmó sus tres refuerzos.

Alisia Jenkins, una delantera de 6’1 de estatura, con experiencia en la WNBA con New York Liberty, Indiana Fever, Chicago Sky y Phoenix Mercury. En NCAA jugó para University of South Florida, mientras en el circuito profesional ha estado en España, República Checa, Finlandia, Australia, Hungría, Israel, Francia y México. Viene de promediar 10.9 puntos, 11.0 rebotes, 2.8 asistencias y 1.6 robos con Adelitas de Chihuahua (México).

También, contrataron a la guardia Samara ‘Sam’ Spencer. La exjugadora de University of Arkansas y University of Tennessee viene de lograr una media de 13.6 tantos, 4.0 capturas, 3.6 pases para anotación y 1.2 cortes de balón en NCAA División 1.

La trilogía criolla es completada por Kai James, quien jugó NCAA con Florida State University y fue seleccionada por New York Liberty en el sorteo de WNBA. Como profesional ha visto acción en Bielorrusia, Polonia, Turquía, España, Jordania, Israel, México, Colombia, Rusia, China y Líbano. Con Azour (Líbano) sus números fueron 21.4 anotaciones y 15.2 balones recuperados por noche.

Caguas, en la temporada muerta, cedió a Pamela Rosado. En cambio, recibió de las Atenienses de Manatí a la escolta Jackie Benítez, también integrante de la Selección de Puerto Rico. Mientras, en el sorteo de nuevo ingreso seleccionó a la delantera del equipo boricua Denise Solis, hija de la leyenda del baloncesto femenino Benibel Carrión, que vistió el uniforme cagüeño en 2005.

El resto de la plantilla nativa cuenta con Lyannis Torres, Keiry Huertas, Brandy Tweed, Naheim Suárez, Fabiola Penzo, Victoria Suárez, Cristina Fernández y Katie Villarini (selección 3×3). Xavier Aponte será el dirigente del quinteto.

Caguas debutará el miércoles 27 de agosto enfrentándose a las Explosivas de Moca, en el coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo. A su vez, su primer compromiso como dueñas de casa será el lunes 1 de septiembre ante las Ganaderas de Hatillo, en el coliseo Roger Mendoza.