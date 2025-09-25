Jeanc Rodríguez

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce preservaron su invicto al derrotar en cinco sets a las Amazónicas de Trujillo Alto, en acción de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (Copuvo) celebrada en el coliseo Roberto Clemente.

Los sets fueron 25-21, 22-25, 21-25, 25-17 y 15-10, a favor de las locales.

Santurce está en el tope de la tabla de posiciones con 11 puntos al ganar sus primeros cuatro compromisos de la campaña.

En la cancha José ‘Pepín’ Cestero de Bayamón, las locales Vaqueras remontaron con nueve puntos corridos en el quinto parcial para mantener su invicto con un triunfo frente a Las de la Mancha de Corozal.

Bayamón dominó con marcadores de 25-22, 24-26, 22-25, 25-18 y 15-11. Las Vaqueras colocaron su marca en 3-0 con ocho puntos acumulados.

Carolina y Cidra tienen récord de 3-1, Trujillo Alto juega para 3-2 y Guayanilla presenta 1-2. Sin ganar se encuentran Caguas (0-1), Corozal (0-2), Aguadilla (0-3) y Toa Baja (0-5).

El sábado, 27 de septiembre, Carolina visitará a Trujillo Alto, en el coliseo Rubén Zayas Montañez, a partir de las 8:00 p.m. Mientras, el martes 30, Corozal se medirá a Santurce en el coliseo Roberto Clemente.