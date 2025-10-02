jueves

octubre 02, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Las Cangrejeras siguen firmes

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 106

Jeanc Rodríguez
X: @sbsportsmedia

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce (7-0) siguen imparables en la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (Copuvo).

El sexteto cangrejero se impuso el martes, 30 de septiembre en cuatro parciales (24-26, 25-13, 25-15 y 25-12) a Las de la Mancha de Corozal (1-4) en el coliseo Roberto Clemente de la capital.

Las Cangrejeras extendieron su racha de invictas a siete y se consolidaron en el primer lugar con 22 puntos. Mientras, Las de la Mancha se quedaron con cuatro tantos acumulados.

Por Santurce, Leandra Mangual fue reconocida como la jugadora del partido. Stephanie González se destacó por Corozal.

Las Amazónicas de Trujillo Alto ocupan la segunda posición con 4-2 y 15 puntos, seguidas por las Bravas de Cidra con 4-1 y 14 puntos. Las Vaqueras de Bayamón están terceras con récord de 3-1 y nueve puntos, Carolina Big Sisters juega para 3-2 con ocho, Guayanilla Volley Girls tiene 2-2 con ocho y Aguadilla Lady Sharks 1-3 con cuatro. Fuera de los puestos clasificatorios se encuentran las Criollas de Caguas (0-3 | 1) y las Llaneras de Toa Baja (0-7 | 0).

El domingo, 5 de octubre, las Bravas visitan a Carolina Big Sisters en la cancha Domingo ‘Lulo’ González, a las 6:00 p.m. Por su parte, el miércoles 8, las Cangrejeras recibirán a Aguadilla Lady Sharks en el coliseo Roberto Clemente, desde las 8:00 p.m.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
270

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: