Las Cangrejeras siguen firmes

Jeanc Rodríguez

X: @sbsportsmedia

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce (7-0) siguen imparables en la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (Copuvo).

El sexteto cangrejero se impuso el martes, 30 de septiembre en cuatro parciales (24-26, 25-13, 25-15 y 25-12) a Las de la Mancha de Corozal (1-4) en el coliseo Roberto Clemente de la capital.

Las Cangrejeras extendieron su racha de invictas a siete y se consolidaron en el primer lugar con 22 puntos. Mientras, Las de la Mancha se quedaron con cuatro tantos acumulados.

Por Santurce, Leandra Mangual fue reconocida como la jugadora del partido. Stephanie González se destacó por Corozal.

Las Amazónicas de Trujillo Alto ocupan la segunda posición con 4-2 y 15 puntos, seguidas por las Bravas de Cidra con 4-1 y 14 puntos. Las Vaqueras de Bayamón están terceras con récord de 3-1 y nueve puntos, Carolina Big Sisters juega para 3-2 con ocho, Guayanilla Volley Girls tiene 2-2 con ocho y Aguadilla Lady Sharks 1-3 con cuatro. Fuera de los puestos clasificatorios se encuentran las Criollas de Caguas (0-3 | 1) y las Llaneras de Toa Baja (0-7 | 0).

El domingo, 5 de octubre, las Bravas visitan a Carolina Big Sisters en la cancha Domingo ‘Lulo’ González, a las 6:00 p.m. Por su parte, el miércoles 8, las Cangrejeras recibirán a Aguadilla Lady Sharks en el coliseo Roberto Clemente, desde las 8:00 p.m.