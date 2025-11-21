viernes

noviembre 21, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Las Cangrejeras se colocan a un paso del campeonato

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 19

Jeanc Rodríguez
X: @sbsportsmedia

TRUJILLO ALTO – Las Cangrejeras de Santurce dieron un golpe firme en la serie final 2025 de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO), al derrotar en cuatro parciales a las Amazónicas de Trujillo Alto, y así colocarse arriba 2-0, quedando a una sola victoria de conquistar el campeonato.

El duelo, celebrado en el coliseo Rubén Zayas Montañez, presentó marcadores de 27-25, 25-15, 24-26 y 25-20.

Por las Cangrejeras, Camelia Meléndez lideró la ofensiva con otra destacada actuación que impulsó el ritmo de su equipo. En el lado de las Amazónicas, Okiana Valle fue la figura más consistente, aportando en el lado defensivo para mantener a Trujillo Alto competitivo a pesar del empuje capitalino.

Con la serie final ahora 2-0 a favor de Santurce, las Cangrejeras regresan a casa con la oportunidad de cerrar el torneo y levantar el trofeo frente a su fanaticada.

El tercer partido está pautado para el jueves, 20 de noviembre, en la cancha del Colegio Universitario de San Juan, desde las 8:00 p.m., donde Santurce buscará completar la barrida y las Amazónicas intentarán extender la serie.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 643

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
11

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Términos y Condiciones

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: