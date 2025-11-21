Las Cangrejeras se colocan a un paso del campeonato

Jeanc Rodríguez

TRUJILLO ALTO – Las Cangrejeras de Santurce dieron un golpe firme en la serie final 2025 de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO), al derrotar en cuatro parciales a las Amazónicas de Trujillo Alto, y así colocarse arriba 2-0, quedando a una sola victoria de conquistar el campeonato.

El duelo, celebrado en el coliseo Rubén Zayas Montañez, presentó marcadores de 27-25, 25-15, 24-26 y 25-20.

Por las Cangrejeras, Camelia Meléndez lideró la ofensiva con otra destacada actuación que impulsó el ritmo de su equipo. En el lado de las Amazónicas, Okiana Valle fue la figura más consistente, aportando en el lado defensivo para mantener a Trujillo Alto competitivo a pesar del empuje capitalino.

Con la serie final ahora 2-0 a favor de Santurce, las Cangrejeras regresan a casa con la oportunidad de cerrar el torneo y levantar el trofeo frente a su fanaticada.

El tercer partido está pautado para el jueves, 20 de noviembre, en la cancha del Colegio Universitario de San Juan, desde las 8:00 p.m., donde Santurce buscará completar la barrida y las Amazónicas intentarán extender la serie.