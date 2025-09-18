jueves

septiembre 18, 2025

Las Cangrejeras se acercan al primer lugar

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 46

Jeanc Rodríguez
X: @sbsportsmedia

SAN JUAN – Shae Kelley anotó 22 puntos y las Cangrejeras de Santurce vencieron el martes, 16 de septiembre, 72-58, a las Ganaderas de Hatillo.

Con el triunfo, las Cangrejeras mejoraron a 6-3, un juego por debajo de las líderes Explosivas de Moca (7-2). Las Ganaderas, por su parte, cayeron al sexto puesto con 4-5.

Kamaria McDaniel logró 14 tantos y Oshlynn Brown coló 12 con 15 rebotes por Santurce. Por Hatillo, la importada Essense Booker fue la mejor con 16 unidades, Okako Adika sumó 12 y Mckenzie Forbes 11.

Santurce regresa este sábado, 20 de septiembre (8:00 p.m.), al coliseo Roberto Clemente para recibir la visita de las Ganaderas.

 

