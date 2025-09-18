Las Cangrejeras marchan invictas

Jeanc Rodríguez

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce mantuvieron su invicto el sábado, 13 de septiembre tras vencer a Carolina Big Sisters, en la jornada de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO).

El sexteto crustáceo colocó su marca en 3-0 luego de que sacaran el juego en la cancha Domingo ‘Lulo’ González con parciales de 23-25, 25-22, 25-14 y 25-16.

Bayamón juega para récord de 2-0; Trujillo Alto, Cidra y Carolina tienen 2-1 por igual. Guayanilla presenta marca de 1-1, mientras que Caguas (0-1), Corozal (0-1), Aguadilla (0-2) y Toa Baja (0-4) aún no conocen el dulce sabor de la victoria.

Las Cangrejeras volverán al coliseo Roberto Clemente este miércoles, 24 de septiembre (8:00 p.m.), para recibir la visita de las Vaqueras de Bayamón.