Las Cangrejeras de Santurce debutan con victoria en el BSNF 2025

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce iniciaron con fuerza su participación en el torneo 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), al imponerse 67-60 sobre las Gigantes de Carolina en el Coliseo Roberto Clemente.

El conjunto capitalino tomó ventaja desde el primer cuarto, gracias a una ofensiva liderada por Dayshalee Salamán y Shae Kelley, quienes aportaron cinco puntos combinados para cerrar el parcial 15-13. El impulso ofensivo continuó en el segundo periodo con seis unidades adicionales en los primeros cuatro minutos, ampliando la ventaja a 21-13. La primera mitad concluyó 28-22 a favor de las locales.

En el último cuarto, Kamaria McDaniel marcó la mayor diferencia del encuentro con dos tiros libres que colocaron el marcador 61-47, restando poco más de tres minutos de juego.

Kelley fue la figura destacada del partido con 20 puntos, seguida por Salamán con 12 y McDaniel con 10. Por Carolina, Aisha Sheppard brilló con 27 tantos y Teana Muldrow sumó 14 en causa perdida.

La victoria posiciona a Santurce como uno de los equipos a seguir en esta nueva edición del BSNF, reafirmando su compromiso competitivo desde el arranque del torneo.