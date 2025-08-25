lunes

agosto 25, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

Las Cangrejeras de Santurce debutan con victoria en el BSNF 2025

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 0

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce iniciaron con fuerza su participación en el torneo 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), al imponerse 67-60 sobre las Gigantes de Carolina en el Coliseo Roberto Clemente.

El conjunto capitalino tomó ventaja desde el primer cuarto, gracias a una ofensiva liderada por Dayshalee Salamán y Shae Kelley, quienes aportaron cinco puntos combinados para cerrar el parcial 15-13. El impulso ofensivo continuó en el segundo periodo con seis unidades adicionales en los primeros cuatro minutos, ampliando la ventaja a 21-13. La primera mitad concluyó 28-22 a favor de las locales.

En el último cuarto, Kamaria McDaniel marcó la mayor diferencia del encuentro con dos tiros libres que colocaron el marcador 61-47, restando poco más de tres minutos de juego.

Kelley fue la figura destacada del partido con 20 puntos, seguida por Salamán con 12 y McDaniel con 10. Por Carolina, Aisha Sheppard brilló con 27 tantos y Teana Muldrow sumó 14 en causa perdida.

La victoria posiciona a Santurce como uno de los equipos a seguir en esta nueva edición del BSNF, reafirmando su compromiso competitivo desde el arranque del torneo.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 630

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
186

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: