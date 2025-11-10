Lanzan campaña “¡No te dejes envolver!” para prevenir fraudes en Navidad

SAN JUAN – La Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Departamento de Asuntos del Consumidor anunciaron el lunes la campaña educativa “¡No te dejes envolver!”, para orientar a la ciudadanía sobre fraudes financieros, uso responsable del crédito y derechos del consumidor durante la temporada navideña.

“Esta campaña tiene como objetivo principal brindar a los consumidores herramientas prácticas para tomar decisiones informadas y seguras al momento de realizar sus compras. Cada año las estafas se vuelven más sofisticadas”, expresó la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, licenciada Zoimé Álvarez Rubio, en declaraciones escritas.

La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, licenciada Valerie Rodríguez Erazo, sostuvo que la protección comienza con la información. “La protección del consumidor comienza con la educación. Por eso, en el Departamento de Asuntos del Consumidor unimos esfuerzos con la Asociación de Bancos para orientar al pueblo en esta época en que todos queremos comprar, regalar y celebrar”, indicó Rodríguez Erazo.

La iniciativa incluye mensajes en plataformas digitales sobre cómo identificar páginas seguras al comprar por internet, exigir recibo de compra, revisar políticas de devolución, comparar precios, evitar enlaces sospechosos y comprobar que las ofertas anunciadas estén disponibles. También promueve la organización de un presupuesto de compras para no asumir deudas innecesarias.

Las agencias indicaron que el llamado al consumidor es a comprar con calma, verificar la información del comercio, proteger sus datos bancarios y conocer que las políticas de devolución deben exhibirse de forma visible. Si una persona entiende que fue víctima de fraude, debe contactar de inmediato a su institución financiera y, de ser necesario, hacer una denuncia confidencial al Departamento de Asuntos del Consumidor.